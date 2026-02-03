¿Qué ocurre con la voz de Miguel Bosé y por qué suena distinta en sus últimas presentaciones?

El mundo del espectáculo internacional ha fijado su mirada nuevamente en la Ciudad de México tras un evento que, en lugar de ser una celebración rutinaria, terminó despertando una ola de interrogantes y preocupación por Miguel Bosé, de 69 años, una de las figuras más icónicas de la música en español.
Durante una reciente gala en el emblemático Teatro de los Insurgentes, la presencia del artista español no pasó desapercibida, pero no precisamente por el magnetismo habitual de su puesta en escena, sino por un semblante que muchos calificaron de preocupante.
A pesar de la expectativa que rodea su retorno a los grandes escenarios este año, los asistentes y la prensa local notaron a un Bosé distante de la vitalidad que lo caracteriza. La aparición, que tenía como fin conmemorar un hito en el teatro mexicano, dejó un sinsabor entre quienes esperaban ver al intérprete de Amante Bandido en plenitud de condiciones de cara a sus próximos compromisos musicales.