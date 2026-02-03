Urabá está bajo el agua: hay ocho municipios con calamidad pública por los aguaceros

Escuelas y hospitales inundados en Murindó; vías colapsadas en Necoclí, Apartadó y San Juan de Urabá; viviendas y cultivos destruidos en Arboletes, Turbo y San Pedro de Urabá. Ese es el crítico panorama que dejan las intensas lluvias de los últimos días en la subregión, donde más de 7.500 familias están damnificadas.
De los 11 municipios que tiene Urabá, 10 reportan afectaciones. Los más golpeados siguen siendo Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá. En el caso de Arboletes, cerca del 80% de su zona rural presenta afectaciones severas. La malla vial está destruida, los cultivos se perdieron y numerosas familias tuvieron que abandonar sus viviendas.