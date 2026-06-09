Artemis III de la NASA ya tiene tripulación: italiano y estadounidense de origen salvadoreño harán historia

El astronauta italiano Luca Parmitano y el estadounidense de padres salvadoreños Frank Rubio forman parte de la tripulación de la misión Artemis III que busca volver a llevar humanos a la Luna, anunció la NASA este martes.
La misión pondrá a prueba dos módulos lunares cerca de la Tierra en 2027 como preparación para el regreso de los estadounidenses a la Luna al año siguiente. Completan el grupo el piloto Andre Douglas y el comandante Randy Bresnik, ambos estadounidenses.
El astronauta Frank Rubio es la persona que más tiempo ha pasado en el espacio (371 días) en una sola misión para Estados Unidos, entre septiembre de 2022 y el mismo mes de 2023, luego de que la nave en que debía volver desde la Estación Espacial Internacional sufriera un desperfecto.