¡Colombia tiene una nueva campeona mundial en BMX! Camila de La Hoz se coronó en Australia

La bandera de Colombia se volvió a ondear en lo más alto de una competición de BMX femenino, y esta vez, no fue la mítica Mariana Pajón quien consiguió el triunfo. Se trata de Camila de La Hoz, una chica de 12 años oriunda de Norte de Santander, quien se impuso en la categoría Challenger del Mundial de BMX en Brisbane, Australia.
La cafetera dominó la carrera de principio a fin, partiendo como primera y manteniendo con tesón la posición hasta el final del circuito. Camila lleva un largo proceso, donde se ha posicionado como la joya a futuro del bicicross femenino colombiano. De la Hoz estuvo acompañada por su madre, quien no pudo aguantar la emoción mientras rezaba plegarias para que la chica obtuviera la victoria.