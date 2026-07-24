Videos | ¿Por qué desmontaron 12 casetas cerca del “morro” de Moravia?

Funcionarios de la Alcaldía de Medellín adelantaron un megaoperativo en la plazoleta de la estación Caribe del Metro, donde retiraron 12 casetas que habrían sido instaladas de manera irregular en un área ocupada.
El procedimiento fue liderado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y se desarrolló en medio de alteraciones del orden público generadas por algunos habitantes del sector, quienes se enfrentaron con integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para exigir la devolución de sus pertenencias.