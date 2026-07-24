Video | Jhon Durán marcó su primer gol con el Benfica cuatro días después de ser presentado; véalo aquí

La semana del 20 al 24 de julio es sin duda la mejor de Jhon Jader Durán, al menos en el último año. El delantero antioqueño de 22 años llegó al Benfica de Portugal cuando muchos ponían en tela de juicio su futuro, sin embargo, uno de los clubes más importantes del país luso se fijó en él y cuatro días después de su llegada ya anotó el primer gol.

Temas como la indisciplina, manejo de ego y quizá buena salud pueden dificultar su estadía en tierras portuguesas. Pero en cuanto a talento futbolístico se trata, Durán tiene todo para demostrar su capacidad goleadora con las águilas. Incluso la comunicación es una aliada para el jugador colombiano, ya que tan solo bajarse del avión atendió a los medios con un perfecto portugués.

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Este viernes 24 de julio, el Benfica jugó un partido amistoso contra el Belenenses en el Estadio da Luz de Lisboa. Un día antes, los rojos lisboetas disputaron el duelo ante el St. Gallen de Suiza por la segunda ronda de clasificación de la Europa League, donde cayeron 1-2. ¿Por qué se jugó este amistoso? La respuesta es simple: para darle rodaje a los que no pudieron viajar a Suiza, por ejemplo, Jhon Jader porque no alcanzó a ser inscrito, o Gianlucca Prestianni al estar sancionado en torneos UEFA.