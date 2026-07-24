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Nacional remontó el clásico paisa y asumió liderato de Liga Femenina

Tras vencer 3-1 al Independiente Medellín, Nacional se alista para jugar contra Cali, que lo escolta en la tabla de posiciones.

  • Nacional reaccionó a tiempo para darle vuelta al marcador y ganar el clásico paisa. FOTO X-NACIONAL
    Nacional reaccionó a tiempo para darle vuelta al marcador y ganar el clásico paisa. FOTO X-NACIONAL
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 5 horas
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Atlético Nacional confirmó su buen momento en la Liga Profesional Femenina al imponerse 3-1 a Independiente Medellín en el clásico antioqueño, disputado este viernes en el estadio Cincuentenario, a puerta cerrada, por la fecha 14 del campeonato.

Aunque el conjunto rojo abrió el marcador con un tanto de Vanesa Castillo, las dirigidas por Jorge Barreneche reaccionaron y le dieron vuelta al compromiso gracias a las anotaciones de Lucero Robayo, Manuela González y Lizeth Ocampo.

Con este resultado, Nacional llegó a 36 puntos y es líder del torneo, con una unidad de ventaja sobre Deportivo Cali. América de Cali ocupa la tercera posición con 29 unidades, mientras que el DIM permanece en el octavo lugar con 19.

La victoria fortalece la campaña del conjunto verdolaga, que continúa consolidándose como uno de los principales candidatos al título cuando restan pocas jornadas para el cierre de la fase todos contra todos.

Lea: Las lesiones no dejan despegar al Chicho Arango en Nacional: ya van cuatro y apenas dos goles

Por su parte, el Independiente Medellín recibió una noticia poco alentadora en materia médica. El Departamento Médico del club informó que la jugadora María de los Ángeles Toledo sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión meniscal en la rodilla derecha. La futbolista adelanta fisioterapia prequirúrgica y será intervenida el próximo 5 de agosto. El tiempo de recuperación dependerá de los hallazgos de la cirugía y de su evolución posterior.

En la próxima jornada, Medellín recibirá a Fortaleza el viernes 31 de julio, desde las 3:00 de la tarde, mientras que Atlético Nacional afrontará un compromiso clave por el liderato cuando visite a Deportivo Cali el sábado 1 de agosto, también a las 3:00 p.m.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué necesita Atlético Nacional para conservar el liderato de la Liga Femenina?
Atlético Nacional depende de sus propios resultados para mantenerse en el primer lugar. Tras la fecha 14 suma 36 puntos y aventaja por una unidad a Deportivo Cali, su próximo rival en un duelo directo por la cima del campeonato.
¿Cuándo vuelven a jugar Atlético Nacional e Independiente Medellín en la Liga Femenina?
Independiente Medellín recibirá a Fortaleza el viernes 31 de julio a las 3:00 p.m. Por su parte, Atlético Nacional visitará a Deportivo Cali el sábado 1 de agosto, también a las 3:00 p.m.

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