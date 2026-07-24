Nacional remontó el clásico paisa y asumió liderato de Liga Femenina

Atlético Nacional confirmó su buen momento en la Liga Profesional Femenina al imponerse 3-1 a Independiente Medellín en el clásico antioqueño, disputado este viernes en el estadio Cincuentenario, a puerta cerrada, por la fecha 14 del campeonato.

Aunque el conjunto rojo abrió el marcador con un tanto de Vanesa Castillo, las dirigidas por Jorge Barreneche reaccionaron y le dieron vuelta al compromiso gracias a las anotaciones de Lucero Robayo, Manuela González y Lizeth Ocampo.

Con este resultado, Nacional llegó a 36 puntos y es líder del torneo, con una unidad de ventaja sobre Deportivo Cali. América de Cali ocupa la tercera posición con 29 unidades, mientras que el DIM permanece en el octavo lugar con 19.

La victoria fortalece la campaña del conjunto verdolaga, que continúa consolidándose como uno de los principales candidatos al título cuando restan pocas jornadas para el cierre de la fase todos contra todos.

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Por su parte, el Independiente Medellín recibió una noticia poco alentadora en materia médica. El Departamento Médico del club informó que la jugadora María de los Ángeles Toledo sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión meniscal en la rodilla derecha. La futbolista adelanta fisioterapia prequirúrgica y será intervenida el próximo 5 de agosto. El tiempo de recuperación dependerá de los hallazgos de la cirugía y de su evolución posterior.

En la próxima jornada, Medellín recibirá a Fortaleza el viernes 31 de julio, desde las 3:00 de la tarde, mientras que Atlético Nacional afrontará un compromiso clave por el liderato cuando visite a Deportivo Cali el sábado 1 de agosto, también a las 3:00 p.m.

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