Por tierra y aire en Antioquia luchan contra voraz incendio que ajusta más de 36 horas

Las últimas 36 horas han sido de alerta máxima y una extenuante labor para los organismos de socorro, la Fuerza Pública y los cuerpos de bomberos de Antioquia, tratando de mitigar el incendio forestal en el municipio de Abejorral, Oriente del departamento. Las labores se desarrollan por vía terrestre desde el lunes y cuentan también con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana. Dos helicópteros participaron en las operaciones del día anterior y este jueves uno de ellos retomó las labores de atención.

Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Dagrán, máximo organismo de prevención, emergencia y rescate de Antioquia, dijo que espera controlar el incendio durante la jornada de este jueves, aunque las autoridades advierten dificultades de acceso a algunas zonas.

Desde los helicópteros de la Fuerza Aérea se lanza agua para tratar de apagar los incendios. Foto: Cortesía.

Además, el fuego presenta características subsuperficiales y subterráneas, por lo que se aplican procedimientos especializados para su manejo. Lea más: Incendio de grandes proporciones consume zona boscosa del Alto de Boquerón, en Medellín También se han reportado incendios de menor magnitud en otros municipios del departamento, entre ellos Giraldo y Bello, que están siendo atendidos por las autoridades. ”También tenemos otro incendio forestal activo que es en Abriaquí. En este municipio se está haciendo toda la atención terrestre. Hay dificultades en el acceso, pero, básicamente, es un incendio subsuperficial, subterráneo. Entonces, están utilizando todos los procedimientos que se han definido para atender este incendio”, explicó la funcionaria.

Ante la temporada seca y la reducción de las lluvias, los organismos de gestión del riesgo hicieron un llamado a la comunidad para evitar quemas agrícolas o controladas, no arrojar colillas en zonas rurales y adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de nuevos incendios forestales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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