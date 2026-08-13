Por tierra y aire en Antioquia luchan contra voraz incendio que ajusta más de 36 horas

Las últimas 36 horas han sido de alerta máxima y una extenuante labor para los organismos de socorro, la Fuerza Pública y los cuerpos de bomberos de Antioquia, tratando de mitigar el incendio forestal en el municipio de Abejorral, Oriente del departamento.
Las labores se desarrollan por vía terrestre desde el lunes y cuentan también con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana. Dos helicópteros participaron en las operaciones del día anterior y este jueves uno de ellos retomó las labores de atención.