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La ‘vaca’ de la Andi y emprearios ya recauda $15.047 millones para damnificados del terremoto

¿Cómo está apoyando el sector privado a los damnificados del terremoto? A través de la iniciativa #EmpresasUnidasPorColombia, la Andi y decenas de empresas aliadas han logrado un histórico recaudo de más de $15.047 millones en donaciones.

  • Empresas donan $13.905 millones a damnificados del terremoto en el Congreso de la Andi. FOTO: Cortesía ANDI
    Empresas donan $13.905 millones a damnificados del terremoto en el Congreso de la Andi. FOTO: Cortesía ANDI
El Colombiano
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hace 3 horas
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Bajo el lema #EmpresasUnidasPorColombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en conjunto con la iniciativa Más País y la Fundación Andi, lidera una campaña de recaudo, como una “vaca”, para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia.

El “case” inicial de la Andi arrancó en $2.000 millones y con el pasar de las horas, en el congreso de los empresas que se realiza en Cartagena, la cifra subió.

El acumulado de aportes de empresas y aliados alcancó en el inicio del segundo día del congreso la suma de $10.478.115.090. Esta gran bolsa solidaria, según Bruce Mac Master, presidente del gremio, demuestra el compromiso del sector privado frente a la emergencia.

A mitad de la jornada de la mañana de este jueves 13 de agosto, el recaudo subió a $13.905 millones. Hacia el mediodía la donación incrementó a $15.047 millones.

Mac Master también dijo que están trabajando crear un banco de materiales para la reconstrucción

Puede leer: Empresas ponen el hombro para los damnificados; ya van $8.817 millones en donaciones

Empresas que se han sumado a la iniciativa

La solidaridad empresarial cuenta con el apoyo de decenas de organizaciones de diversos sectores productivos del país. Entre las empresas y entidades que han dicho presente se encuentran:

•Financiero, institucional y logístico: Andi, CAF, Bancolombia, Naviera Fluvial, AM Logistics, Universidad CESA, Puerto Bahía, OLT - Organización Logística Transportadora, Araujo Ibarra Consultores Internacionales, DG&A Abogados.

•Alimentos, bebidas y agro: Alquería, Alpina, PepsiCo, Grupo Nutresa, Nestlé, Ferrero, Mondelez, Grupo Aliar (Fazenda), Granos & Cereales de Colombia, Ajoveco, QBCO.

•Salud y medicina: Becton, Dickinson and Company, Boston Scientific, Laboratorios Tecser, Amanecer Médico, La Carolina Medical IPS.

•Energía, minería, industria y manufactura: Terpel, Acerías Paz del Río, Aris Mining, Geopark, Esenttia, Ternium, Tenaris Tubo Caribe, Haceb, Brinsa, Corteva, Altia Energy, Américas Styrenics de Colombia LTDA, Amsty, Cabot, Oxígenos del Sur.

•Otros aliados fundamentales: Unibol, Cofca, Indeleble, Minipack SAS, NBH, Anava, Okianus Terminals, IFF, Tecnas, Enmedio Comunicación Digital SAS, Madeco SAS, Valencia Producciones FX SAS, Mueblea Persona Natural, Grupo Nova S.A.

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