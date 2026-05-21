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Marco Rubio acusa a la OMS de “fracasar en el covid” y alerta sobre el ébola

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a la OMS de “fracasar en el covid” y de haber “encubierto a China”, en medio de la alarma por el ébola, además de defender las restricciones de ingreso a su país para evitar la llegada del virus.

  • “Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud no ha actuado bien a nivel mundial. Creo que fracasó estrepitosamente durante la pandemia de COVID; encubrió a China” Marco Rubio. Foto: AFP / tomada de X @SecRubio
    “Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud no ha actuado bien a nivel mundial. Creo que fracasó estrepitosamente durante la pandemia de COVID; encubrió a China” Marco Rubio. Foto: AFP / tomada de X @SecRubio
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó fuertes críticas contra la Organización Mundial de la Salud y defendió las recientes restricciones de su país frente al brote de ébola, al asegurar que la prioridad de Washington es evitar cualquier ingreso del virus a su territorio, incluso en medio de acciones de cooperación internacional.

En declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Homestead-Miami, Rubio respondió a cuestionamientos sobre la gestión de la Organización Mundial de la Salud frente a la identificación de una cepa del ébola. El funcionario estadounidense defendió su postura con una crítica a la entidad sanitaria internacional y a su manejo durante la pandemia de covid-19.

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Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud no ha actuado bien a nivel mundial. Creo que fracasó estrepitosamente durante la pandemia de COVID; encubrió a China”. En continuidad a su declaración, Rubio aseguró que Estados Unidos está dispuesto a cooperar con cualquier actor internacional que busque contener el brote de ébola.

Sin embargo, recalcó que la principal prioridad de su gobierno es impedir la llegada de casos al territorio estadounidense “nuestra prioridad principal tiene que ser que no afecte a Estados Unidos. No podemos permitir que lleguen casos de ébola aquí”, afirmó.

Marco Rubio, añadió que su gobierno ya ha tomado medidas para restringir movimientos hacia territorio estadounidense, incluyendo la desviación de un vuelo con destino a Detroit, como parte de los controles sanitarios reforzados. “Así que, como han visto, ahora no estamos permitiendo el ingreso de personas, de hecho, creo que anoche se desvió un vuelo con destino a Detroit, porque tenemos que proteger al pueblo estadounidense. Así que el objetivo principal es asegurarnos de que el ébola nunca llegue a Estados Unidos”.

En su intervención, el secretario de Estado también señaló que la estrategia de Washington incluye cooperación directa con países afectados en África, especialmente la República Democrática del Congo y Ruanda, donde ya se registran centenares de casos.

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Creo que ya van por unos seiscientos casos confirmados; probablemente haya más. Estamos aprendiendo más al respecto”. En ese contexto, señaló que Estados Unidos ha ofrecido apoyo financiero para la creación de hasta 50 clínicas en las zonas afectadas y expresó que la respuesta internacional debió activarse con mayor rapidez. “Ojalá hubiéramos empezado con esto hace dos semanas, que la alerta se hubiera dado antes. También reconozco que esto, el brote, comenzó en un país devastado por la guerra, en una zona muy rural que quizá no cuente con la misma red de apoyo que tienen otros lugares”.

Pese a la cooperación internacional anunciada, Rubio insistió en que la prioridad de su gobierno seguirá centrada en la contención interna del virus. “Pero, de nuevo, quiero repetirlo a todo el mundo: nos preocupa el ébola, no queremos que nadie muera ni se vea afectado por el ébola, pero nuestra prioridad principal siempre será asegurarnos de que no llegue a Estados Unidos. Esa es nuestra obligación principal”.

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