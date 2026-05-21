Marco Rubio acusa a la OMS de “fracasar en el covid” y alerta sobre el ébola

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó fuertes críticas contra la Organización Mundial de la Salud y defendió las recientes restricciones de su país frente al brote de ébola, al asegurar que la prioridad de Washington es evitar cualquier ingreso del virus a su territorio, incluso en medio de acciones de cooperación internacional.

En declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Homestead-Miami, Rubio respondió a cuestionamientos sobre la gestión de la Organización Mundial de la Salud frente a la identificación de una cepa del ébola. El funcionario estadounidense defendió su postura con una crítica a la entidad sanitaria internacional y a su manejo durante la pandemia de covid-19.

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“Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud no ha actuado bien a nivel mundial. Creo que fracasó estrepitosamente durante la pandemia de COVID; encubrió a China”. En continuidad a su declaración, Rubio aseguró que Estados Unidos está dispuesto a cooperar con cualquier actor internacional que busque contener el brote de ébola.

Sin embargo, recalcó que la principal prioridad de su gobierno es impedir la llegada de casos al territorio estadounidense “nuestra prioridad principal tiene que ser que no afecte a Estados Unidos. No podemos permitir que lleguen casos de ébola aquí”, afirmó.