Apagón mundial en YouTube: miles de usuarios reportan caída del servicio, ¿lo notó?

La plataforma de video más importante del mundo experimentó una interrupción crítica en su funcionamiento durante la noche de este martes 17 de febrero.
Lo que inició como una serie de intermitencias aisladas se transformó rápidamente en un fallo global que dejó a millones de personas sin acceso al contenido audiovisual.
Los reportes de fallas escalaron en cuestión de minutos, confirmando que el problema no se limitaba a una región específica o al internet en los hogares, sino que afectaba la operación internacional de la compañía propiedad de Google.
“Si tienes problemas para acceder a YouTube en este momento, no estás solo: nuestros equipos están investigando esto y te informarán aquí con actualizaciones”, expresó la empresa a través de su cuenta de X.