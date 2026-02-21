Urbanización inteligente: cómo se está planificando la ciudad hoy

Cada mañana, millones de personas se enfrentan a la pregunta de cómo moverse por la ciudad de forma eficiente, segura y sostenible. El trayecto al trabajo, al estudio o a los servicios básicos evidencia los desafíos urbanos contemporáneos. En un contexto en el que las ciudades siguen creciendo y concentrando población, la manera como se planifican los territorios toma relevancia.
Según proyecciones de Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial vive hoy en áreas urbanas y se estima que para 2050 cerca del 68% habitará en ciudades. Esto supone que alrededor de 2.500 millones de nuevos habitantes se incorporarán a entornos urbanos en las próximas décadas.
En este escenario, surge el concepto de urbanización inteligente, entendido no solo como la incorporación de tecnología, sino como una forma de articular movilidad, infraestructura, sistemas de información y calidad de vida para responder a la presión que el aumento de la población urbana ejerce sobre las ciudades.
