Urbanización inteligente: cómo se está planificando la ciudad hoy

Cada mañana, millones de personas se enfrentan a la pregunta de cómo moverse por la ciudad de forma eficiente, segura y sostenible. El trayecto al trabajo, al estudio o a los servicios básicos evidencia los desafíos urbanos contemporáneos. En un contexto en el que las ciudades siguen creciendo y concentrando población, la manera como se planifican los territorios toma relevancia. Según proyecciones de Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial vive hoy en áreas urbanas y se estima que para 2050 cerca del 68% habitará en ciudades. Esto supone que alrededor de 2.500 millones de nuevos habitantes se incorporarán a entornos urbanos en las próximas décadas. En este escenario, surge el concepto de urbanización inteligente, entendido no solo como la incorporación de tecnología, sino como una forma de articular movilidad, infraestructura, sistemas de información y calidad de vida para responder a la presión que el aumento de la población urbana ejerce sobre las ciudades. Le puede interesar: Arquitectura habitacional en Medellín: ¿cómo llegamos a esto?

Movilidad como eje estructurante

Para Eduardo Loaiza, gerente regional de Camacol Antioquia, el concepto va incluso más allá de la noción de smart cities, usualmente asociada a la gestión urbana apoyada en tecnologías de la información. Desde la perspectiva del sector constructor, uno de los elementos centrales de una urbanización inteligente es la localización de los desarrollos urbanos. “Es más inteligente densificar y renovar las zonas planas y bien servidas de la ciudad que expandirse hacia las laderas, donde los costos de infraestructura, movilidad y drenaje urbano son mucho mayores”, afirma. Experiencias como Curitiba, en Brasil, suelen citarse como referencia de esta visión. Desde la década de 1970, su sistema de transporte BRT se articuló con el uso del suelo y la densificación a lo largo de corredores de movilidad, demostrando que el transporte puede convertirse en un eje estructurante del crecimiento urbano. Para Carlos Puerta, arquitecto y codirector de AEU Arquitectos, en Medellín, “el metro, los metrocables y otros sistemas permitieron conectar zonas que antes estaban aisladas y articular transporte con espacio público y equipamientos. Decisiones claves en cualquier discusión sobre urbanización inteligente”. Casos como el de Barcelona refuerzan esta visión. Dicha ciudad ha avanzado con el modelo de supermanzanas, una estrategia que reorganiza la movilidad para reducir el tráfico vehicular, priorizar al peatón y recuperar el espacio público, apoyándose en el uso de datos urbanos para gestionar servicios y energía con una mirada de bienestar. En esa línea, Camacol enfatiza en el reto de priorizar mayores densidades alrededor de los corredores de transporte masivo actuales y futuros de nuestra región, para evitar sistemas de transporte sin vivienda o viviendas desconectadas de estos.

Tecnología, datos e información