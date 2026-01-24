Arriendo en Colombia 2026: cuánto puede subir, cómo renovar el contrato y evitar sanciones

Durante años, la falta de información ha sido uno de los mayores riesgos para los arrendatarios. Aumentos por fuera de la ley, solicitudes de desocupación sin causal válida o reparaciones trasladadas indebidamente al inquilino son situaciones frecuentes. En la mayoría de los casos, no ocurren por mala fe, sino por desconocimiento de la norma en un mercado cada vez más presionado por la alta demanda y la limitada oferta de vivienda.
La proporción de hogares que viven en arriendo pasó de 34 % en 2018 a 40 % en 2025, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (EVC). Las altas tasas de interés, la dificultad para reunir el ahorro inicial para comprar vivienda y las nuevas dinámicas laborales han llevado a que muchas personas opten por la flexibilidad del alquiler. Sin embargo, esa misma flexibilidad exige mayor claridad sobre derechos y deberes, en especial en momentos clave como la renovación del contrato y el ajuste anual del canon.
De cara a 2026, una de las principales inquietudes de los inquilinos es si el propietario puede subir el arriendo por encima de la inflación o cambiar las condiciones del contrato de forma unilateral. La respuesta, en la mayoría de los casos, es no. La ley establece límites que buscan equilibrar la relación contractual y evitar incrementos arbitrarios, incluso cuando el mercado muestre precios más altos en inmuebles similares.