x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Línea de Gol

En Nacional hay que bajarle a los egos

El exjugador verdolaga, Francisco Pacho Foronda, analiza la irregularidad del conjunto antioqueño en la Liga y habla sobre si es pertinente o no un cambio de técnico en este momento, además de la responsabilidad de los jugadores.

Otros Episodios