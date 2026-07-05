XM alerta riesgo de racionamiento de energía para finales de 2026: demanda superará la capacidad de generación

El operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, advirtió que el crecimiento de la demanda de energía ya supera la capacidad de expansión del sistema, una situación que, sumada al fenómeno de El Niño y al retraso de proyectos estratégicos, aumenta el riesgo de racionamientos y afecta la confiabilidad del servicio. De acuerdo con el Boletín Energético publicado el 3 de julio, la demanda de energía superará la capacidad de generación garantizada entre 2026 y 2027, generando una brecha estimada de 3.906 gigavatios hora (GWh) anuales. Puede leer: Acolgen pide al Tribunal de Cundinamarca destrabar recursos para pagar deudas de Air-e El informe también evidencia que el consumo continúa acelerándose. Durante junio de 2026, la demanda de energía aumentó 5,75% frente al mismo mes del año anterior y alcanzó un consumo diario promedio de 261,86 GWh, el nivel más alto registrado en la historia reciente del país.

Fenómeno de El Niño y retrasos en proyectos de generación y transmisión

Las proyecciones de XM indican que el verano 2026-2027 será especialmente complejo. El operador estima una probabilidad del 63% de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027. De concretarse este escenario, las temperaturas aumentarían, disminuirían los aportes hídricos a los embalses y crecería el consumo de electricidad, elevando el riesgo de déficit energético. Entérese: Fenómeno de El Niño pone en duda exportaciones de energía de Colombia a Ecuador desde noviembre de 2026

Más del 60% de los proyectos de transmisión presentan retrasos

A este panorama se suma el atraso en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión. Para 2026 se esperaba la incorporación de 4.475 megavatios (MW) adicionales al sistema; sin embargo, al 2 de julio únicamente habían entrado en operación 331 MW. XM también reportó que 42 proyectos del Sistema de Transmisión Nacional presentan retrasos, equivalentes al 60% de la capacidad prevista, situación que limita la capacidad del sistema para responder al crecimiento de la demanda.

XM advierte riesgos de racionamiento y restricciones operativas

El informe señala que el sistema eléctrico ya enfrenta restricciones que podrían derivar en racionamientos si continúan aumentando el consumo y las limitaciones de la red. Actualmente existen 37 restricciones en estado de emergencia, las cuales pueden generar racionamientos continuos dependiendo del crecimiento de la demanda. A estas se suman 48 restricciones en estado de alerta, que también podrían traducirse en cortes del servicio según la disponibilidad de la infraestructura eléctrica. Más noticias: Creg alista sanciones a usuarios que derrochen energía eléctrica en el fenómeno de El Niño Entre abril y junio de 2026, XM impartió 165 instrucciones de desconexión de carga, consideradas racionamientos preventivos, para evitar daños en equipos por sobrecargas del sistema. Además, el operador advierte que, bajo condiciones hidrológicas desfavorables, el país podría enfrentar un déficit de potencia, especialmente durante las horas de mayor consumo, al no lograr cubrir los requerimientos mínimos de seguridad. Otro factor que incrementa la preocupación es la coincidencia entre el periodo de mayor sequía y los mantenimientos programados en activos estratégicos. Entre ellos figuran las obras en la bocatoma de Guavio, que obligarían a la central a operar a filo de agua, y el mantenimiento de la etapa 2 de Chivor, equivalente a 500 MW, reduciendo la flexibilidad operativa del sistema.

Caribe, Bogotá y otras regiones concentran el mayor riesgo

XM identificó varias zonas del país con alto riesgo de Demanda No Atendida (DNA) por agotamiento de las redes de transmisión, retrasos en proyectos de expansión y dependencia de fuentes específicas de generación. El Área Caribe aparece como la región más crítica, al registrar un racionamiento de 5,69 GWh de demanda no atendida por limitaciones de la red de transporte. Dentro de esta zona sobresalen varios focos de riesgo: Bolívar, por dificultades para importar energía y alta dependencia de generación térmica local. Córdoba y Sucre, debido al agotamiento de activos de 110 kV y la demora en proyectos de expansión. Atlántico, por limitaciones en la capacidad de transformación de las redes de 220/110 kV. Guajira, Cesar y Magdalena, donde subestaciones como Santa Marta, Valledupar y Copey presentan señales de agotamiento. Vea aquí: La noche en que Colombia perdió una hora para encarar el apagón, ¿se repetirá la historia en 2026? Otra de las áreas más sensibles es la región Oriental, que comprende Bogotá, Cundinamarca, Meta y Guaviare. Allí XM prevé un alto riesgo de desatención programada de la demanda entre diciembre de 2026 y abril de 2027. En esta zona, la Sabana Norte de Bogotá y Meta presentan riesgos por el agotamiento de la red y la dependencia de la planta Termozipa. Además, la coincidencia entre el mantenimiento de Chivor y las obras en Guavio podría impedir atender los requerimientos mínimos de seguridad durante los picos de consumo. El informe también identifica riesgos de demanda no atendida en Chocó, por condiciones de red degradada y bajas tensiones; en Cauca y Nariño, donde las limitaciones de la red también reducen la capacidad de intercambio eléctrico con Ecuador; y en la región del Nordeste, donde las restricciones afectan incluso el potencial de futuras exportaciones de energía hacia Venezuela. Lea también: El fenómeno de El Niño se adelantó en Colombia: aquí las claves para ahorrar agua y energía

XM propone acelerar proyectos y promover el ahorro de energía