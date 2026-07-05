Patricia Duque deja el Ministerio del Deporte tras decisión anticipada del Gobierno: ¿quién asumirá el cargo?

La ministra del Deporte, Patricia Duque, dejó el cargo de manera inmediata luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aceptara anticipadamente su renuncia, presentada el 1 de julio de 2026.
La decisión fue notificada a la funcionaria el 4 de julio, pese a que había solicitado permanecer en el Ministerio hasta el 7 de agosto, fecha en la que concluye la actual administración. Mientras se concreta el cambio de Gobierno, Óscar Albeiro Figueroa Mosquera asumirá de manera encargada las funciones de la cartera.