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Del Toro ganó la segunda etapa del Tour de Francia; Higuita volvió a destacarse entre los colombianos

En su primera participación en el Tour de Francia, el mexicano ya triunfa entre los grandes del pelotón. Los colombianos lucharán por victorias de etapa.

  • Isaac del Toro, de 22 años y arropado por su líder Tadej Pogacar, logró este domingo su triunfo 30 como ciclista profesional. FOTO X-TOUR DE FRANCIA
    Isaac del Toro, de 22 años y arropado por su líder Tadej Pogacar, logró este domingo su triunfo 30 como ciclista profesional. FOTO X-TOUR DE FRANCIA
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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El mexicano Isaac del Toro confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera al ganar este domingo la segunda etapa del Tour de Francia, disputada entre Tarragona y Barcelona. El corredor del UAE Team Emirates levantó los brazos por primera vez en la Grande Boucle, mientras que el danés Jonas Vingegaard conservó el liderato de la clasificación general.

Del Toro, de apenas 22 años y debutante en la ronda francesa, cruzó la meta por delante de su jefe de filas, el esloveno Tadej Pogacar, quien renunció a disputar la victoria para premiar el trabajo de su compañero. Remco Evenepoel (Red Bull) fue tercero y Vingegaard (Visma) cuarto, ambos con el mismo tiempo del ganador, en una jornada que terminó seleccionándose en los últimos 800 metros de ascenso al 7 %, frente al Estadio Olímpico de Montjuïc.

Lea: Vingegaard ganó la primera etapa del Tour de Francia 2026; Higuita, el mejor colombiano

En medio de un intenso calor y de un recorrido de alta exigencia, el mejor colombiano de la jornada fue el antioqueño Sergio Andrés Higuita (Astana), quien ocupó la casilla 19, a 43 segundos del vencedor. El corredor paisa sigue mostrando señales de recuperación tras las dificultades físicas que afectaron su rendimiento en las últimas temporadas.

Egan Bernal (Ineos) finalizó en el puesto 23, a 47 segundos; Harold Tejada (Astana) fue 25, a 51 segundos; mientras que Éiner Rubio (Movistar) y Fernando Gaviria (Caja Rural) cruzaron la meta en las posiciones 119 y 141, respectivamente, ambos a 13 minutos y 33 segundos.

La imagen de la etapa la dejó Pogacar al felicitar efusivamente a Del Toro en la línea de meta, golpeándole los hombros en señal de reconocimiento. El mexicano, exhausto tras el esfuerzo, cayó al suelo antes de celebrar con su líder una victoria construida también gracias al trabajo colectivo del UAE, especialmente del estadounidense Brandon McNulty, quien endureció la carrera antes del ascenso definitivo.

Con este resultado, Vingegaard mantiene el maillot amarillo con seis segundos de ventaja sobre Pogacar y quince sobre Evenepoel. Del Toro ascendió al cuarto lugar de la general, a 16 segundos del líder.

Entre los colombianos, Higuita es ahora el mejor ubicado en la clasificación general, en la casilla 26, a 3 minutos y un segundo de Vingegaard. Harold Tejada aparece 29, a 3.37; Egan Bernal ocupa el puesto 31, a 3.53, con la intención declarada de buscar un triunfo de etapa; Éiner Rubio es 128, a 16.58, y Fernando Gaviria figura 142, a 17.38, a la espera de jornadas favorables para los velocistas.

Siga leyendo: Los colombianos que desafiarán a Pogacar y Vingegaard en el Tour de Francia-2026

Para Jorge Ovidio González, expresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, la presencia de cinco corredores nacionales en el Tour ya representa un motivo de orgullo para el país, independientemente de que esta vez las aspiraciones no estén centradas en la lucha por el título.

“La etapa de este domingo fue muy bonita, técnica, veloz. El Tour es una cosa de locos, un evento súper espectacular para el ciclismo. Y que esté Colombia ahí ya es algo importante. Nuestro país siempre ha sido protagonista y esta vez, más allá de que no se vaya a luchar por el podio final, no será la excepción. Los muchachos que nos están representando, en cabeza de Egan Bernal, buscarán darnos alegrías, de eso no hay dudas”, afirmó.

El dirigente también considera que la actual generación será determinante para motivar a los nuevos talentos del ciclismo colombiano y confía en que el país volverá a tener un corredor con capacidad para pelear por las grandes vueltas.

“La nueva generación exitosa debe llegar. Colombia es un país ciclístico ciento por ciento. Estos muchachos van a estimular mucho a los talentos que hoy están en la Vuelta a la Juventud, la Vuelta al Porvenir, la Vuelta del Futuro y en la categoría sub-23. Yo creo que en no más de cinco años aparecerá una figura rutilante para Colombia que podrá disputar el Tour como lo hace ahora Del Toro. ¿Quién iba a pensar que un mexicano estaría ganando etapas o entre los mejores de una carrera como esta? Colombia también volverá a tener su turno”, aseguró.

La tercera etapa del Tour se disputará este lunes sobre 195,9 kilómetros entre Granollers y Les Angles, en un recorrido de media montaña que volverá a poner a prueba a los favoritos de la clasificación general y ofrecerá una nueva oportunidad para que los colombianos busquen protagonismo.

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