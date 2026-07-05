Video | Hinchas mexicanos le llevaron “serenata” a la selección de Inglaterra para interrumpir su descanso

Los hinchas en el fútbol tienen cábalas o rituales antes y durante los partidos de fútbol. Una muy conocida, principalmente en Latinoamérica, es irrumpir el descanso del rival cuando se juega de local. Así lo hizo un gran grupo de fanáticos de la selección mexicana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA contra Ecuador, jugada que les salió al ganar su equipo y ahora, repiten lo mismo con Inglaterra.

Durante la semana, cuando se supo que los Tres Leones debían viajar a la capital del país manito para disputar contra el Tri los octavos de final del Mundial, Thomas Tuchel, entrenador de los ingleses, y la Asociación de Fútbol de Inglaterra pidieron a las autoridades no revelar la ubicación del hotel donde se hospedarían, esto debido a que en la ronda anterior, los mexicanos no dejaron dormir bien al plantel de Ecuador.