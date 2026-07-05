Charles Leclerc ganó después de 2 años y se quedó con el GP de Silverstone de Fórmula 1

“¡Por fin!”, exclamó Leclerc por radio nada más lograr la victoria.

El líder de la general del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, terminó apenas decimosexto por problemas aerodinámicos en su monoplaza y una penalización, por lo que no consiguió ningún punto, lo que relanza la emoción en el campeonato.

El monegasco Charles Leclerc conquistó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 al volante de su Ferrari , delante de dos británicos en el podio, George Russell (Mercedes) y el veterano Lewis Hamilton (Ferrari), segundo y tercero respectivamente.

Para el piloto de 28 años es su primer triunfo en un Gran Premio desde el que logró en Austin (Estados Unidos) en octubre de 2024.

Nunca hasta ahora Leclerc había ganado el Gran Premio británico y suma ahora nueve victorias en su carrera, para ayudarle a remontar el ánimo tras un inicio de temporada de 2026 no precisamente positivo.

La carrera fue emocionante en el emblemático circuito de Silverstone y estuvo marcada en su parte final por la salida del coche de seguridad debido a una salida de pista del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Cuarto en este Gran Premio quedó el británico Lando Norris (McLaren), vigente campeón mundial, mientras que el Top 5 lo completó el francés Isack Hadjar con su Red Bull.

Leclerc quedó, por lo tanto, justo delante de tres británicos (Russell, Hamilton, Norris), en un Gran Premio que reunió a 180.000 personas en Silverstone y donde los aficionados del país son especialmente apasionados.

Durante todo el fin de semana, Mercedes y Ferrari han protagonizado un pulso a dos vibrante.

El viernes, Hamilton fue el protagonista, dominando tanto la única sesión de ensayos libres como la sesión de clasificación para la carrera esprint.

El sábado, Antonelli tomó el relevo y se impuso en esa carrera esprint y después consiguió la pole para la carrera de este domingo, donde la Scuderia ha vuelto a tomar los mandos, ahora con Leclerc.

Es el segundo triunfo de Ferrari esta temporada, después de la victoria de Hamilton en junio en Cataluña.

Dos pilotos sudamericanos acabaron en la zona de puntos, con el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) octavo y el argentino Franco Colapinto (Alpine) noveno.

El mexicano Sergio Pérez, por contra, fue decimoquinto con su Cadillac.

Con esta victoria, la escudería italiana Ferrari, sumó 250 coronaciones en carrera a lo largo de su historia en la Fórmula Uno.