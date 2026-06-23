Medellín estrena vuelo directo a Montego Bay, Jamaica, con Wingo por 168 dólares

La aerolínea de bajo costo Wingo puso hoy en operación la nueva conexión internacional desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, a un paso de Medellín.
La ruta funcionará los martes, jueves y sábados, sin escalas, y la aerolínea calcula que pondrá a disposición de los viajeros cerca de 32 mil sillas al año en este nuevo trayecto.
Con esta operación, Wingo se convierte en la única aerolínea que conecta de manera directa a la capital antioqueña con Montego Bay, uno de los destinos turísticos más reconocidos del Caribe por sus playas, su oferta hotelera y su oferta musical y gastronómica.
Los tiquetes ya están disponibles desde 168 dólares por trayecto, con tasas e impuestos incluidos, a través de la página web de la aerolínea.
Según Wingo, Montego Bay es la segunda ciudad más poblada de Jamaica y uno de los polos turísticos más fuertes del Caribe anglófono, con una oferta consolidada de descanso, cultura y vida nocturna que la aerolínea ve como un atractivo natural para el viajero colombiano.
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