Medellín estrena vuelo directo a Montego Bay, Jamaica, con Wingo por 168 dólares

La aerolínea de bajo costo Wingo puso hoy en operación la nueva conexión internacional desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, a un paso de Medellín. La ruta funcionará los martes, jueves y sábados, sin escalas, y la aerolínea calcula que pondrá a disposición de los viajeros cerca de 32 mil sillas al año en este nuevo trayecto. Con esta operación, Wingo se convierte en la única aerolínea que conecta de manera directa a la capital antioqueña con Montego Bay, uno de los destinos turísticos más reconocidos del Caribe por sus playas, su oferta hotelera y su oferta musical y gastronómica. Los tiquetes ya están disponibles desde 168 dólares por trayecto, con tasas e impuestos incluidos, a través de la página web de la aerolínea. Según Wingo, Montego Bay es la segunda ciudad más poblada de Jamaica y uno de los polos turísticos más fuertes del Caribe anglófono, con una oferta consolidada de descanso, cultura y vida nocturna que la aerolínea ve como un atractivo natural para el viajero colombiano. Puede leer: Wingo proyecta mover más de 700.000 pasajeros en temporada alta y lanza cinco nuevas rutas

Medellín, una pieza clave en el mapa de Wingo

Para la aerolínea, Medellín es un gran centro de operaciones, por eso, Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, insistió en el peso que tiene la ciudad dentro de la estrategia de la compañía. “La inauguración de esta ruta representa un paso más en nuestra apuesta por Medellín y por el fortalecimiento de su conectividad internacional. Nos entusiasma poner a disposición de los viajeros una conexión directa hacia Jamaica, un destino con gran potencial turístico, mientras seguimos ampliando las alternativas de viaje a bajo costo y fortaleciendo la red de destinos que operamos desde la capital antioqueña”, afirmó Jiménez. Además, en lo que va de 2026, Wingo ha movilizado 690 mil pasajeros en sus rutas desde y hacia Medellín, un volumen que la propia aerolínea destaca como prueba del dinamismo de este mercado. Entérese: Medellín despega con Wingo: nuevas rutas al Caribe, Centroamérica e impulso al turismo médico

Una alianza institucional detrás de la nueva ruta

La puesta en marcha de la conexión Medellín-Montego Bay fue fruto de la alianza de varias entidades locales, ya que contó con el acompañamiento de varias entidades públicas y privadas que ven en la nueva ruta una oportunidad para el turismo y la economía local. En ese orden, Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, destacó el efecto que tiene cada nueva conexión aérea sobre la proyección internacional de la ciudad. “Esta nueva ruta fortalece la conexión de Medellín con el Caribe y abre más oportunidades para atraer visitantes, dinamizar el turismo y seguir posicionando a la ciudad como un destino internacional”, afirmó López. Del lado jamaiquino, Philip Rose, Director Adjunto de Turismo de Jamaica, resaltó el significado bilateral de la nueva ruta. “La apertura de esta nueva ruta directa entre Medellín y Montego Bay representa un paso significativo en el fortalecimiento de los lazos entre Colombia y Jamaica”. Y agregó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a más viajeros colombianos para que descubran la autenticidad de nuestra isla, nuestra vibrante cultura, reconocida gastronomía, rica herencia musical y la cálida hospitalidad que distingue a Jamaica como uno de los destinos más fascinantes del Caribe”, dijo Rose. Por su parte, Juliana Cardona, directora ejecutiva del Medellín Convention & Visitors Bureau, subrayó el valor promocional que tiene cada nueva ruta directa para la imagen internacional de Medellín. “Cada nueva conexión directa amplía las posibilidades de promoción internacional de Medellín y nos permite seguir mostrando una ciudad resiliente, innovadora y preparada para recibir al mundo”, resaltó Cardona. Siga leyendo: Ahora podrá viajar de Medellín a Guatemala y Jamaica desde US$108 con Wingo

Wingo estrena la única ruta directa de Medellín a Montego Bay, Jamaica: 3 vuelos semanales y tarifas desde US$168. La ciudad ya suma 10 destinos internacionales.

El aeropuerto José María Córdova suma su destino 26

Desde la infraestructura aeroportuaria, Sara Ramírez, gerente general de Airplan, concesionario del Aeropuerto Internacional José María Córdova, celebró la nueva conexión como un indicador del músculo de la terminal aérea. “La apertura de esta nueva ruta directa confirma el potencial de crecimiento del aeropuerto internacional José María Córdova y su importancia como una de las principales puertas aéreas del país, sumando con esta ruta a Jamaica, 26 destinos internacionales”, afirmó Ramírez. A renglón seguido, Carmen Caballero, presidente de ProColombia, enmarcó la nueva ruta dentro de una estrategia más amplia de apertura de mercados para viajeros y empresarios colombianos. “Esta nueva conexión directa entre Medellín y Montego Bay es un ejemplo del trabajo que venimos adelantando junto a las aerolíneas para diversificar los mercados y destinos a los que pueden acceder los viajeros y empresarios colombianos”, dijo Caballero. Añadió: “Desde ProColombia seguimos apostándole a fortalecer la conectividad aérea internacional del país, porque sabemos que cada nueva ruta abre puertas al turismo, al comercio y a la inversión. Seguiremos trabajando de la mano con el sector aéreo para que Colombia tenga cada vez más opciones de conexión con el mundo”.

Wingo ya conecta a Medellín con 10 destinos internacionales