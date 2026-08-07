¿Qué se celebra el 7 de agosto en Colombia? La fecha que marcó el rumbo de la Independencia

El 7 de agosto es una de las fechas patrias más significativas de Colombia. Ese día se recuerda la Batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819 cerca del puente del mismo nombre, en el departamento de Boyacá, durante la campaña liderada por Simón Bolívar para liberar a la Nueva Granada del dominio español.

La batalla enfrentó al Ejército Libertador, comandado por Simón Bolívar y apoyado por líderes como Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzoátegui, contra las fuerzas realistas dirigidas por el coronel José María Barreiro.

El triunfo patriota impidió el avance de las tropas españolas hacia Santafé de Bogotá y aceleró el proceso independentista en el territorio colombiano.

Los historiadores consideran este enfrentamiento como el golpe definitivo al poder colonial español en la Nueva Granada. Gracias a la victoria en Boyacá, las fuerzas libertadoras lograron asegurar el control político y militar de la región, un paso fundamental para la independencia de Colombia y para los movimientos emancipadores en otras naciones de América del Sur.

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