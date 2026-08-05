A dos días de irse, Gobierno Petro decretó un Banco de Áreas para formalizar a mineros sin título

El Gobierno de Gustavo Petro reglamentó el Banco de Áreas para la Formalización Minera mediante el Decreto 0983 de 2026, una herramienta que busca facilitar el acceso de los mineros tradicionales y de pequeña escala a la legalidad mediante la asignación de terrenos destinados exclusivamente para ese propósito.
El documento dice que este mecanismo permitirá identificar, administrar, priorizar y fiscalizar un inventario de áreas que podrán ser entregadas a mineros que actualmente desarrollan actividades extractivas sin un título inscrito en el Registro Minero Nacional, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa.
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Según el decreto, las áreas incorporadas al Banco no podrán destinarse a ninguna otra actividad mientras hagan parte de este inventario, con el propósito de garantizar que sean utilizadas exclusivamente en procesos de formalización minera.