Diez claves para conocer al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella

Abelardo De la Espriella asumirá hoy la Presidencia en una ceremonia que, por primera vez, será en Cali. Abogado penalista y empresario, ciudadano de Colombia, Estados Unidos e Italia, alcanzó el poder con un discurso inspirado en modelos de ultraderecha como los de Javier Milei, en Argentina, y Nayib Bukele, en El Salvador, con propuestas centradas en la reducción del Estado y el fortalecimiento de la seguridad. Nació en Bogotá, pero creció en el Caribe y se identifica como cordobés; llega a la Casa de Nariño (y las que serían sus tres sedes en Cali, Medellín y Barranquilla) con un perfil que combina su experiencia como abogado, su conversión al catolicismo y su afición al boxeo. Le puede interesar: Sin Infantino y con refuerzo del pie de fuerza: así avanza Cali hacia la posesión de De la Espriella Junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, sus hijos y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, impulsará lo que llama la “Patria Milagro”. Ese relato, marcado por lo que su padre define como una “predestinación” mística, tiene sus raíces en un naufragio ocurrido meses antes de su nacimiento, cuando su progenitor y tocayo rescató a su madre embarazada de las aguas en Sucre; entonces, la familia cuenta que consideró llamarlo Moisés o Sinué. De la Espriella ha cultivado la imagen de un hombre que no admite segundos lugares, forjando un carácter competitivo que traslada del boxeo a la arena pública, donde suele tocar su bíceps derecho como símbolo de la “mano dura” que promete aplicar. Hoy, el presidente electo viaja con amuletos religiosos como la medalla de San Miguel Arcángel y el Milagroso de Buga, diciendo que su administración librará una “guerra espiritual” contra las mafias y la izquierda radical. Pese a su imagen de “outsider”, su trayectoria como litigante es flanco de críticas por defender clientes de alto perfil y cuestionados, desde paramilitares hasta Álex Saab.

1. El “costeño” de Bogotá

Aunque Abelardo De la Espriella se define como un caribe de pura cepa, su nacimiento el 31 de julio de 1978 ocurrió en la Clínica del Country, en Bogotá. Este hecho, que él califica como un “mero golpe de azar”, respondía a una práctica común de finales de los setenta, cuando muchas familias pudientes del Caribe colombiano viajaban a Medellín o Bogotá para dar a luz. El nuevo presidente ha sostenido, a modo de analogía, que “si una gata entra en un horno y pare allí, lo que nacen son gatos y no panes (sic)”, reafirmando que sus raíces y crianza están profundamente ligadas a Sahagún y Montería, en Córdoba.

2. Hijo de las aguas de La Mojana

Uno de los relatos “místicos” sobre su vida ocurrió el 2 de enero de 1978, cuando su madre, María Eugenia Otero, tenía 4 meses de embarazo. Según narra su padre, Abelardo De la Espriella Juris, la lancha en la que viajaban desde San Marcos hacia La Mojana, Sucre, se hundió un kilómetro después de haber zarpado. En medio del caos, su padre se sumergió para rescatar a su esposa y al futuro presidente, logrando sacarlos del agua antes de que él mismo fuera salvado por un barquero. Por este episodio, casi que es bautizado Moisés, dijo su padre.

3. El niño emprendedor

Desde muy niño, De la Espriella demostró una ambición inusual por generar riqueza, alejándose de los juegos convencionales de cualquier ‘pelao’. De la Espriella ha dicho que, cuando sus padres le regalaron una consola, solo jugó media hora antes de decidir que era una “pérdida de tiempo”; en su lugar, prefirió alquilarla por horas a otros niños. El éxito fue tal que, dice, llegó a tener largas filas de interesados. A los 11 años manejaba dos kioscos de comida rápida en un lote de Montería, logrando ingresos que hoy equivaldrían a cuatro millones de pesos mensuales.

4. Estrella de la TV a los 11 años

Antes de ser un abogado mediático o un político naciente, De la Espriella ya era figura pública en el Caribe. A los 11 años comenzó a hacer radio y a los 12 saltó a la televisión de Telecaribe con un programa llamado “Inquietudes Juveniles”. En esta etapa, el hoy presidente ya gestionaba sus propias cuñas y patrocinaba sus emprendimientos. Con apenas 15 años se mudó solo a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y, tras meses de apoyo familiar, se independizó con diversos negocios, entre ellos un bar y un almacén de ropa.

5. Música, maridaje y el refugio de los afectos

Abelardo concibe a su familia como el “núcleo fundamental de la sociedad” y su refugio absoluto tras sus extenuantes jornadas. Su esposa, Ana Lucía Pineda, es una administradora de empresas nacida en Montería, con quien conforma una unión sólida de 18 años que el presidente describe como su “desmovilización sentimental” definitiva. El matrimonio tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, la consentida de papá. Su vida privada transita entre canciones de Diomedes Díaz, el pop lírico italiano y salsa del Grupo Niche, Guayacán y el Joe Arroyo. Estas reuniones suelen estar maridadas con whisky premium o vinos de alta gama. Por ese gusto nace Ron Defensor, su marca premium de licores creada en sociedad con Silvestre Dangond y comercializada en dos presentaciones: Style 12 Años y Premium Style 18 Años.

6. El “renacentista” de las tres patrias

A menudo criticado por sus opositores por tener una visión globalizada que parece chocar con su nacionalismo, De la Espriella posee triple ciudadanía: colombiana, estadounidense e italiana. Él se autodefine como un “renacentista moderno”, argumentando que los seres humanos están diseñados para explorar múltiples facetas y habilidades sin limitaciones. Sus críticos, como Iván Cepeda, cuestionan su lealtad al país debido a que debió jurar fidelidad a Estados Unidos para obtener su ciudadanía. Sin embargo, él ignora estas burlas y defiende su estilo de vida cosmopolita.

7. Amante del boxeo

La personalidad de De la Espriella está imbuida de una estética de confrontación que se traslada incluso a sus gestos públicos. Es un apasionado del boxeo, deporte que practica y admira por la disciplina y la fuerza que requiere. En sus discursos presidenciales, es habitual verlo realizar un gesto característico: levantar el brazo con el puño cerrado en una postura que recuerda la preparación para un golpe. Esta competitividad extrema la reconoce él mismo al declarar que no tolera quedar en segundo o tercer lugar en nada de lo que emprende.

8. La mística de “El Tigre”

Inspirado explícitamente en figuras de la ultraderecha regional, De la Espriella adoptó la imagen del tigre como símbolo de su campaña, estableciendo un paralelismo directo con el león utilizado por el presidente argentino Javier Milei. Esta elección no es solo estética, ha explicado su estratega Carlos Suárez, sino que busca proyectar una imagen de depredador político frente a lo que él denomina “mafias” e “izquierda radical”. Su lema “Firme por la Patria” y su saludo militar en tarima refuerzan esta identidad de guerrero incansable.

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9. La “profecía” vallenata

Hay historias que el tiempo convierte en anécdotas. Una de ellas fue reconstruida recientemente por el diario cesarense El Pilón, que rescató los ecos de una parranda vallenata en París en 2001. Aquella noche, el juglar Rafael Escalona, en medio del fragor de la música, improvisó unos versos dirigidos a un joven de 23 años y entonces desconocido abogado que apenas comenzaba a litigar, pero que hoy asumirá la Presidencia de la República: “Tú serás el dirigente de macondiana nación, gobernando pa’ tu gente con justicia y con razón”. En ese entonces, el abogado era parte de Valdupari Music, la editora musical de Iván Villazón.

10. De ateo a católico

Durante gran parte de su vida adulta, De la Espriella fue un ateo declarado que negaba cualquier presencia divina que la razón no pudiera explicar, como él mismo lo ha reconocido. Sin embargo, su postura cambió drásticamente tras la muerte de su tía Beatriz, víctima de Covid-19 en 2020, a quien consideraba como una hermana por la similitud en edades. Este suceso, sumado a una grave enfermedad de su padre sobre la que coordinó su traslado médico vital, lo llevó a un proceso de conversión. Hoy, recita el Padre Nuestro en latín durante sus eventos y viaja rodeado de amuletos religiosos como la medalla de San Miguel Arcángel. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)