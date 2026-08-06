Así va el cuerpo diplomático del nuevo Gobierno: lealtades, mérito y políticos

Con la conformación del gabinete ministerial prácticamente completa, el presidente Abelardo De la Espriella comenzó ahora a mover las fichas del servicio exterior. Aunque aún faltan varios nombramientos en embajadas y otros cargos diplomáticos —entre ellos uno de los más estratégicos, el embajador de Colombia en Estados Unidos—, el Gobierno ya confirmó a varios de los primeros embajadores que asumirán la tarea de representar al país en escenarios clave como la ONU, la OEA, España, México y Venezuela.
ONU: Mauricio Gaona
Es abogado y académico especializado en derechos humanos, derecho internacional, derecho comparado y derecho de la Unión Europea. Es doctor en derecho (en Derechos Humanos) por la Universidad de McGill, donde fue becario del Gobierno de Canadá. Además, recibió el Premio del Presidente de McGill y recibió una beca. Realizó una residencia en Harvard. Su papá fue Manuel Gaona Cruz, uno de los magistrados asesinados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.