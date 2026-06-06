La vivienda sostenible ya no es exclusiva: 7 de cada 10 proyectos verdes en Colombia son VIS

Durante años, la sostenibilidad en el sector inmobiliario estuvo asociada a proyectos exclusivos, acabados premium o desarrollos dirigidos a compradores de altos ingresos. Sin embargo, esa percepción comenzó a cambiar hasta convertirse en una transformación estructural del mercado de vivienda colombiano.
Hoy, una vivienda sostenible ya no se define por tener un muro verde o paneles solares. La sostenibilidad abarca todo el ciclo de vida de una construcción: desde la extracción de materias primas y el diseño del proyecto, hasta el consumo de agua y energía de las familias que la habitan.
Los resultados de esa transformación son contundentes. De las más de 325.000 viviendas certificadas como sostenibles en Colombia, el 72% corresponde a proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), una cifra que demuestra cómo las prácticas de construcción sostenible dejaron de ser exclusivas para convertirse en una herramienta de ahorro y eficiencia para miles de hogares.
Además, estas certificaciones garantizan reducciones de entre 20% y 40% en las facturas de servicios públicos, generando beneficios económicos directos para las familias.
Cabe anotar que para determinar si una construcción es sostenible tiene tres tipos de certificaciones: Edge, Leed y Casa Colombia.
Le puede interesar: Precio de la vivienda nueva subió 8% en 2026, con un desplome en la oferta en Colombia