Este jueves 16 de julio se termina el plazo para solicitar el traslado pensional: aquí los detalles

Este 16 de julio vence de manera definitiva la denominada oportunidad de traslado. Se trata del mecanismo excepcional que permite a un grupo de afiliados cambiar entre Colpensiones y una administradora de fondos de pensiones (AFP), o hacerlo en sentido contrario. Se trata de la última fecha habilitada para realizar este proceso y continuar bajo las reglas del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.
La Corte Constitucional determinó mantener vigente esta oportunidad de traslado. En consecuencia, las solicitudes que ya fueron aprobadas serán respetadas. En cambio, quienes aún no han iniciado el trámite tienen únicamente lo que resta de este 16 de julio de 2026 para hacerlo.
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Además, las personas que actualmente tienen en curso una demanda de ineficacia o nulidad de afiliación y cumplen los requisitos establecidos también pueden acogerse a esta oportunidad de traslado hacia el régimen que consideren más conveniente y solicitar la terminación del proceso judicial.