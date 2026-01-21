Colombia llegará a más de 14 millones de motos en el 2026: el desafío ahora es reducir los accidentes

El sector de motocicletas en Colombia cerró 2025 con un balance positivo y entra a 2026 con expectativas de estabilidad en sus niveles de actividad. No es un dato menor: hoy las motos se consolidan como uno de los principales motores de movilidad, generación de empleo e inclusión social del país. Durante 2025 se registraron 1,1 millones de motocicletas nuevas, una cifra que el sector espera repetir en 2026, según las estimaciones de la Andi. De mantenerse esta dinámica, el parque automotor superará los 14 millones de motocicletas registradas en el RUNT, confirmando que el crecimiento no es coyuntural, sino estructural. Lea aquí más: Cinco de cada 10 motos vendidas en Colombia ya se compran a crédito: estas son las preferidas por los colombianos

La motocicleta como vehículo de movilidad social

Más allá del volumen de ventas, la verdadera transformación está en el uso. Según la Andi, hoy la motocicleta dejó de ser solo un medio de transporte para convertirse en un vehículo de movilidad social. Más de una tercera parte de los motociclistas, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3, utiliza su moto exclusivamente como herramienta de generación de ingresos. Actividades como comercio, mensajería, domicilios y servicios dependen directamente de este vehículo. Se estima que de la economía de la motocicleta dependen más de 2,6 millones de familias en todo el país. Para muchas de ellas, la moto es su principal, y en muchos casos único, medio de sustento. En paralelo, más de 5,5 millones de hogares colombianos cuentan hoy con al menos una motocicleta, dinamizando economías locales y regionales.

El crecimiento también se refleja en los hogares. En 2010, solo 1 de cada 5 hogares tenía motocicleta. Hoy la proporción es cercana a 1 de cada 3, al pasar del 18,2% en 2010 al 30,8% en 2024. “Este cambio es especialmente relevante en hogares de menores ingresos, donde la motocicleta se volvió una herramienta clave para acceder al empleo, la educación y los servicios, sobre todo en zonas rurales, municipios intermedios y periferias urbanas con baja conectividad”, se lee en el reporte de la Andi. Entérese más: Colombia entra al top 10 mundial de países que más venden motos en el 2025; así se mueve el mercado que no frena

Agilidad y flexibilidad: por qué los ciudadanos eligen la moto

Un estudio reciente de la Universidad de los Andes ayuda a entender esta preferencia. Muchas personas eligen la motocicleta porque les permite moverse de forma más ágil y flexible en su vida diaria. Para quienes viven o trabajan en zonas con menor conectividad, la moto facilita llegar a tiempo, realizar varios recorridos en el día y adaptarse mejor a las rutinas laborales. En la práctica, se convierte en una solución concreta a necesidades reales de movilidad. La percepción ciudadana respalda esta realidad. Según las encuestas de Bogotá Cómo Vamos y Medellín Cómo Vamos, el 88% de los ciudadanos manifiesta satisfacción con la motocicleta como medio de transporte. Es el modo mejor evaluado, lo que confirma su papel como “una alternativa eficiente, accesible y altamente valorada” para millones de colombianos que se mueven todos los días en dos ruedas.

El aumento del parque motociclista ha venido acompañado de avances en seguridad vial. Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestran que, aunque cada año circulan más motos, proporcionalmente se registran menos incidentes viales por motocicleta. Este resultado responde a una transformación del sector. Hoy, el 100% de las motocicletas ensambladas en Colombia incorpora estándares internacionales de tecnología y seguridad, como frenos avanzados ABS o CBS, llantas certificadas y sistemas de iluminación permanente.