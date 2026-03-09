Martha Peralta quedó electa a pesar de sus cuestionamientos: “Una lucha que apenas comienza”

En un video que compartió a través de su cuenta en X (antes Twitter), la congresista Martha Peralta (Pacto Histórico) celebró su elección para los próximos cuatro años en que legislará el Congreso de la República. Sin embargo, su nombre no pasa desapercibido. Ya que se trata de las senadoras salpicadas por el escándalo del desfalco de la UNGRD. En la audiencia de imputación de cargos contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, se dejó al descubierto la presunta participación de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) en la repartija de contratos en el Congreso para la aprobación de reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entérese: Partido Comunes desaparece: candidata exFarc Sandra Ramírez no alcanzó el umbral

Según la Fiscalía, el esquema habría incluido cuatro proyectos radicados ante el Instituto Nacional de Vías por más de $571.000 millones y otros cinco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por más de $40.000 millones. Estas iniciativas habrían hecho parte de un sistema de “cupos indicativos” entregados a congresistas a cambio de votos, quórum y apoyo en debates clave.

El engranaje es complejo, sin embargo, el ente de control señaló que el exministro Luis Fernando Velasco habría ordenado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, asistir al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado el 13 de junio de 2023 y ofrecer contratos a congresistas con el fin de ampliar las mayorías necesarias para aprobar el proyecto. Según la imputación, ahí es donde se conecta el caso con Peralta. Ese mismo día López se reunió con la senadora, quien coordinaba la estrategia del Gobierno en el Congreso, y en ese encuentro, al parecer, acordaron gestionar proyectos dentro de la entidad para beneficiar a varios congresistas. La congresista también habría pedido orientar la asignación de contratos hacia distintos congresistas de la coalición de Gobierno que exigían mayor participación, según estableció la Fiscalía.

Si bien sigue con esta investigación preliminar a cuestas, Peralta, senadora petrista, aseguró su curul en el Congreso, nuevamente. La dirigente del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), señalada directamente por Olmedo López, repite cuatro años más en el Senado de la República. Después de la votación de este pasado 8 de marzo, la senadora obtuvo 59.633 votos. Con ello asegura su curul para este próximo periodo legislativo que inicia el 20 de julio. Por su parte, en sus redes, la senadora indígena Marta Peralta Epieyú celebró los resultados electorales y aseguró que el triunfo corresponde al trabajo de las comunidades que respaldaron su candidatura. “¡Ganamos! A pesar de los intentos por silenciar el voto indígena, a pesar de que en muchos lugares no entregaron el tarjetón de nuestra circunscripción, a pesar de las calumnias, mentiras y ataques, el pueblo habló en las urnas”, afirmó.

Peralta indicó que el siguiente paso será consolidar mayorías en el Legislativo para impulsar las reformas del Gobierno. "Ahora viene lo más importante: ser mayoría en el Congreso para hacer realidad las reformas que Colombia necesita. Cuenten conmigo. Esta lucha apenas comienza", concluyó.

