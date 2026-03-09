x

Tren de carga La Dorada–Chiriguaná arrancó operación: ya movió 2.414 toneladas en su primer recorrido

El corredor férreo La Dorada–Chiriguaná inició su operación comercial con su primer tren de carga, movilizando 2.414 toneladas en rutas logísticas bidireccionales.

  • Desde la Concesión Línea Férrea Central aseguran que el corredor seguirá fortaleciendo su operación en los próximos meses, con más servicios de carga y una integración logística cada vez mayor con puertos y carreteras. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 57 minutos
bookmark

El sistema ferroviario colombiano dio un nuevo paso hacia su reactivación. La Concesión Línea Férrea Central puso en marcha la operación comercial del proyecto APP La Dorada–Chiriguaná con la circulación de su primer tren de carga, marcando la entrada formal en servicio de este corredor estratégico.

El primer movimiento movilizó 2.414 toneladas de carga en un esquema bidireccional a lo largo del corredor Ciénaga – Chiriguaná – La Dorada, conectando el Caribe con el centro del país y poniendo a prueba el sistema en condiciones reales de operación logística.

En el trayecto inicial el tren transportó 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel, mientras que en el recorrido de retorno movilizó 1.224 toneladas de refrescos y bebidas, atendiendo flujos logísticos en ambos sentidos.

Puede leer: ¡El tren vuelve a pitar en Colombia! Arrancan las primeras obras clave de la línea férrea La Dorada–Chiriguaná

El primer movimiento contempla 2.414 toneladas de carga en operación bidireccional a lo largo del corredor Ciénaga – Chiriguaná – La Dorada.
Corredor férreo conecta Caribe y centro del país

El tren recorre más de 20 municipios del área de influencia, entre ellos de Antioquia, en una operación que combina coordinación logística, operación técnica y el uso de infraestructura férrea rehabilitada.

De acuerdo con la concesión, la puesta en marcha del servicio contribuye a consolidar un esquema de transporte multimodal, al integrar el modo ferroviario con el transporte carretero y portuario, lo que facilita cadenas logísticas más eficientes para empresas de distintos sectores productivos.

El objetivo es que el tren se convierta en una alternativa real para mover grandes volúmenes de carga a menores costos logísticos y con menor impacto ambiental frente al transporte exclusivamente por carretera.

Primer tren opera con 35 plataformas y más de 40 trabajadores

El tren que inauguró la operación comercial cuenta con 35 plataformas y una capacidad de carga cercana a 1.190 toneladas por viaje, dentro de un esquema que permite cumplir itinerarios y atender requerimientos logísticos de diferentes clientes.

“Estamos muy complacidos de iniciar esta operación comercial con un tren de 35 plataformas, capacidad de 1.190 toneladas y un esquema operativo que nos permite cumplir itinerarios y atender requerimientos de clientes de diferentes sectores”, explicó Germán de la Torre, gerente de la Concesión Línea Férrea Central.

Según el directivo, el inicio del servicio es resultado de un trabajo técnico y operativo sostenido que permitió habilitar el corredor para operar de manera formal.

Cada recorrido involucra además la participación de más de 40 personas, en su mayoría provenientes de municipios del área de influencia.

Estas labores incluyen actividades de cargue, coordinación operativa, tránsito ferroviario y descargue, lo que también impulsa el empleo local y el desarrollo de capacidades técnicas en el territorio.

En contexto: El renacer del tren: corredor férreo La Dorada–Chiriguaná triplicó el transporte de carga en 2025

La Concesión Línea Férrea Central inició la operación comercial del proyecto APP La Dorada – Chiriguaná con la circulación de su primer tren de carga, marcando la entrada en servicio del corredor ferroviario.
Proyecto ferroviario clave para la logística de Colombia

El proyecto La Dorada–Chiriguaná es considerado uno de los ejes centrales de la reactivación ferroviaria del país.

Se trata de la primera Asociación Público-Privada férrea de Colombia, diseñada para recuperar el transporte de carga por tren y fortalecer la competitividad logística nacional.

La iniciativa contempla una inversión estimada de $3,4 billones y la rehabilitación de 522 kilómetros de vía férrea, con el objetivo de modernizar la infraestructura ferroviaria y conectar el centro productivo del país con los puertos del Caribe.

El corredor atraviesa 25 municipios en los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar, lo que amplía las posibilidades de transporte para sectores industriales, agrícolas y comerciales.

Además: Estos son los tres grupos que se pelean por construir el tren, entre La Dorada - Chiriguaná, del Gobierno Petro

