Tren de carga La Dorada–Chiriguaná arrancó operación: ya movió 2.414 toneladas en su primer recorrido

El sistema ferroviario colombiano dio un nuevo paso hacia su reactivación. La Concesión Línea Férrea Central puso en marcha la operación comercial del proyecto APP La Dorada–Chiriguaná con la circulación de su primer tren de carga, marcando la entrada formal en servicio de este corredor estratégico.
El primer movimiento movilizó 2.414 toneladas de carga en un esquema bidireccional a lo largo del corredor Ciénaga – Chiriguaná – La Dorada, conectando el Caribe con el centro del país y poniendo a prueba el sistema en condiciones reales de operación logística.
En el trayecto inicial el tren transportó 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel, mientras que en el recorrido de retorno movilizó 1.224 toneladas de refrescos y bebidas, atendiendo flujos logísticos en ambos sentidos.
