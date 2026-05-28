Venezuela ya envió 10 millones de barriles de petróleo a EE. UU.: Rubio defendió acuerdo con Trump

La relación petrolera entre Venezuela y Estados Unidos volvió al centro del debate luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmara que desde enero han sido enviados más de 10 millones de barriles de crudo venezolano hacia territorio estadounidense.
El anuncio fue realizado este miércoles 27 de mayo desde la Casa Blanca, en compañía del presidente Donald Trump, quien en los últimos días también defendió el acuerdo energético y aseguró que las ganancias derivadas del petróleo venezolano han representado un enorme beneficio económico para Washington.
Entérese: Trump vuelve a provocar: publicó mapa de Venezuela como “estado 51” de EE. UU.