¿Por qué crecen tanto los vehículos eléctricos en Colombia? Hay 267% más que hace un año

El mercado automotor colombiano está viviendo una transformación acelerada. En marzo de 2026, el registro de vehículos eléctricos creció un contundente 267%, con 5.083 unidades matriculadas frente al mismo mes de 2025. Este salto no solo es estadísticamente llamativo, sino estructural, los eléctricos ya representan el 18,1% del total de vehículos nuevos registrados en el país, según Fenalco y Andi, en el Informe de Registro de Vehículos Eléctricos e Híbridos a marzo de 2026 Según los dos gremios, detrás de este crecimiento hay una combinación de factores. Por un lado, una mayor oferta de modelos, especialmente en segmentos de alto volumen como SUV y automóviles; y, por otro, una demanda que empieza a responder a incentivos tributarios, menores costos operativos y una creciente conciencia ambiental. Asimismo, entre enero y marzo de 2026 se matricularon 9.349 vehículos eléctricos nuevos, lo que equivale a un crecimiento de 171,3% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) analizadas por Fenalco y la Andi. Entérese aquí: ¿Cuánto dura la batería de un carro eléctrico? Esto pasa tras 160.000 kilómetros

¿Qué está pasando con los vehículos híbridos?

Aunque el foco suele estar en los eléctricos, los híbridos siguen siendo el verdadero volumen del mercado. En marzo de 2026, este segmento creció 72,3%, con 7.631 unidades registradas, alcanzando el 27,1% del total de vehículos nuevos. En el acumulado del primer trimestre, los híbridos sumaron 19.762 matrículas, con un crecimiento de 72,4% frente a 2025. Esto confirma que, para muchos consumidores, los híbridos siguen siendo la puerta de entrada a la movilidad sostenible, especialmente en un país donde la infraestructura de carga eléctrica aún está en consolidación, detalla el informe de la Andi y Fenalco. Los segmentos dominantes en ambos casos son similares, SUV (deportivos) y automóviles lideran tanto en eléctricos como en híbridos, aunque en estos últimos también destacan las pick-ups, lo que amplía su atractivo en mercados regionales y de trabajo.

¿Qué marcas dominan el mercado de eléctricos en Colombia?

El liderazgo en eléctricos es altamente concentrado. En marzo de 2026, cinco marcas explicaron el 80% del mercado: Tesla (48,4%), BYD (17,8%), Chery (5,2%), MG (4,7%) y Chevrolet (3,8%). En el acumulado del año, la fotografía cambia levemente, pero mantiene la concentración: Tesla (29,6%) y BYD (28,6%) prácticamente se reparten el liderazgo, seguidas por Chery (8,2%), GAC (3,9%) y Chevrolet (3,9%), que en conjunto representan el 74,2% del mercado. A nivel de modelos, el dominio también es evidente. En marzo, el Tesla Model Y lideró con 35,2% de participación, seguido por el Model 3 (13,1%), el BYD Yuan Up (12,1%), el Chery Icar (4,8%) y el MG S5 (3,6%). Estas cinco referencias concentraron el 69% de las matrículas del mes. En el acumulado enero-marzo, el ranking lo encabeza nuevamente el Model Y (19,2%), seguido por el BYD Yuan Up (17,3%), el Model 3 (10,4%), el Chery Icar (7,7%) y el BYD Seagull (4,8%), que en conjunto representan el 59,5% del mercado. Puede leer: La nueva marca china de vehículos eléctricos que abre sus vitrinas en Medellín

¿Quién lidera el negocio de los híbridos?

A diferencia de los eléctricos, el segmento híbrido muestra una competencia más diversificada entre marcas tradicionales. En marzo, Suzuki encabezó el mercado con 16%, seguida por Kia (14,1%), Mazda (11,4%), Toyota (9,1%) y Renault (8,8%), que en conjunto suman el 59,4% de participación. En el acumulado del año, Suzuki mantiene el liderazgo (15,3%), pero Toyota gana terreno (13,5%), seguida por Kia (11,9%), Mazda (10,6%) y Renault (8,6%), concentrando el 60% del mercado. En cuanto a modelos, en marzo destacaron el Mazda CX-30 (9,3%), Kia Stonic (6,9%), Suzuki Swift (6,2%), Toyota Corolla Cross (5,0%) y Suzuki Dzire (4,6%), que juntos representaron el 32% de las matrículas. Entre enero y marzo, el Toyota Corolla Cross lidera con 9,1%, seguido por Mazda CX-30 (8,4%), Suzuki Swift (6,8%), Kia Stonic (5,6%) y Ford Territory (4,8%), con una participación conjunta del 34,7%. Además: El Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia en marzo destronando a Renault y Kia

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