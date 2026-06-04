¿Va a comprar carro? Estas son las entidades que prestan más barato y más caro en 2026

Comprar carro a crédito es hoy más costoso que a comienzos de año por las decisiones de política monetaria que se han tomado para frenar la inflación. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, entre el 30 de enero y el 15 de mayo, las tasas para financiar vehículos a plazos entre tres y siete años aumentaron entre 200 y 300 puntos básicos, en línea con el incremento de 200 puntos básicos que realizó el Banco de la República en sus dos primeras reuniones de 2026. En ese período, las tasas pasaron de un rango entre 14% y 22% a niveles de entre 17% y 24,5%, lo que refleja un mayor costo de financiamiento para quienes buscan adquirir un vehículo mediante crédito. Le puede interesar: Venta de carros nuevos en Colombia creció 43% en mayo; eléctricos se dispararon 252%

Pese a las tasas más altas, la venta de vehículos sigue acelerándose

El aumento en el costo de los créditos no ha frenado, por ahora, la recuperación del mercado automotor colombiano. De acuerdo con cifras de Fenalco y la Andi, en mayo de 2026 se matricularon 28.136 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento de 43% frente al mismo mes del año pasado. El buen desempeño también se refleja en el acumulado del año. Entre enero y mayo se registraron 128.582 matrículas, cifra que equivale a un incremento de 48% respecto al mismo periodo de 2025 y confirma la recuperación que viene mostrando la industria tras varios años de desaceleración. El comportamiento del mercado sugiere que, pese al encarecimiento del financiamiento, muchos consumidores continúan aprovechando las ofertas comerciales de concesionarios y entidades financieras para adquirir vehículo. Además, la creciente preferencia por modelos híbridos y eléctricos está generando una demanda adicional en segmentos que hace pocos años tenían una participación marginal dentro de las ventas totales. Expertos consultados consideran que las tasas aún se encuentran en niveles razonables y que este podría ser un momento oportuno para solicitar financiación, ante la posibilidad de que los costos de los créditos continúen aumentando durante el segundo semestre. Si usted planea comprar un carro a crédito y quiere pagarlo en un lapso de entre tres y cinco años, tenga en cuenta que, según datos de la Superfinanciera, hay en promedio 11 entidades bancarias que le ofrecen préstamos para financiar la compra de su vehículo. Lea más: En Antioquia se vendieron casi 25.000 carros nuevos en los primeros cinco meses de 2026

Así están las tasas para comprar carro