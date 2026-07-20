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Así puede conseguir boletas gratis para los principales desfiles de la Feria de las Flores

La Alcaldía de Medellín está regalando 14.000 pases dobles para los cuatro desfiles principales que se realización a principios de agosto.

  • Uno de los desfiles para los que está sorteando boletas la Alcaldía de Medellín es el de Autos Clásicos y Antiguos, el cual está programado para el 7 de agosto. FOTO: EL COLOMBIANO.
    Uno de los desfiles para los que está sorteando boletas la Alcaldía de Medellín es el de Autos Clásicos y Antiguos, el cual está programado para el 7 de agosto. FOTO: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Durante la Feria de las Flores 2026, que se celebrará entre el 31 de julio y el 9 de agosto, se realizarán cuatro de los desfiles más tradicionales de la programación oficial: el Desfile de Chivas y Flores, el Desfile Avenida Primavera, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y la edición número 69 del Desfile de Silleteros, que, como cada año, cerrará una de las celebraciones culturales más importantes de Medellín.

Contexto: La Feria de las Flores 2026 tendrá más de 120 eventos gratuitos; encuéntrelos aquí

Para asistir a estos cuatro eventos ya están abiertas las inscripciones. La Alcaldía de Medellín realizará un sorteo de 14.000 pases dobles que darán acceso gratuito a las graderías. En total, se entregarán 28.000 ingresos para que más personas...

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