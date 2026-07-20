Ferran Torres superó la depresión y ahora vive la alegría total en su vida

”Yo sé lo que es tocar fondo y no quiero volver a tocarlo. Por eso, todos los días me levanto para ser mejor de lo que fui el día anterior, y alejarme de lo que he pasado”, aseguró, hace un año, en un podcast sobre salud mental el delantero español Ferran Torres, quien el domingo, en el estadio MetLife de Nueva York, anotó el gol con el que España ganó el Mundial 2026. Torres, de 26 años, sufrió una depresión profunda a finales de 2022, después de participar en el Mundial de Qatar con el seleccionado ibérico que, entonces, era dirigido por Luis Enrique. Lo que le ocurrió fue una paradoja: en diciembre del 2021 dejó el Manchester City, donde tuvo un buen rendimiento, y llegó como refuerzo para el Barcelona que, por entonces, dirigía Xavi Hernández.

En teoría, Ferran vivía el mejor momento de su vida. Por un lado porque estaba cumpliendo un sueño: tenía el mundo en las manos porque llegó a uno de los dos clubes más grandes de su país. Además, cumplió tan buen papel que fue tenido en cuenta para disputar, con apenas 22 años, su primera Copa del Mundo. Sin embargo, la presión le pasó factura. El jugador, nacido el 29 de febrero del 2000 en la ciudad valenciana de Foyos, confesó que, después del Mundial, perdió la pasión por el fútbol y pensó retirarse. El delantero, que quedará por siempre en la historia del fútbol español tras marcar, al minuto 106 de la final entre españoles y argentinos, el tanto que les dio su segundo título mundial, aseguró que cuando tuvo el punto más difícil de su crisis no tenía energías para entrenar: “Sentía que estaba en un pozo sin fondo”.

Una revancha manifiesta

Para salir del abismo, Torres buscó ayuda profesional. La encontró en el psicólogo deportivo José Ángel Caperán. Ese hombre fue muy importante para que el futbolista volviera a tomar confianza y, regresar de nuevo, a dedicarse de lleno al balompié. En el acompañamiento profesional, Torres encontró los elementos para disfrutar, día a día, el fútbol de nuevo. Además, forjó el carácter para superar las críticas que suelen hacerle en redes sociales. Ferran es un futbolista que, por lo general, recibe críticas por parte de los aficionados. Muchos esperan que sea un goleador; pero sus estadísticas no lo respaldan.