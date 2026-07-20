Ferran Torres superó la depresión y ahora vive la alegría total en su vida

”Yo sé lo que es tocar fondo y no quiero volver a tocarlo. Por eso, todos los días me levanto para ser mejor de lo que fui el día anterior, y alejarme de lo que he pasado”, aseguró, hace un año, en un podcast sobre salud mental el delantero español Ferran Torres, quien el domingo, en el estadio MetLife de Nueva York, anotó el gol con el que España ganó el Mundial 2026.
Torres, de 26 años, sufrió una depresión profunda a finales de 2022, después de participar en el Mundial de Qatar con el seleccionado ibérico que, entonces, era dirigido por Luis Enrique. Lo que le ocurrió fue una paradoja: en diciembre del 2021 dejó el Manchester City, donde tuvo un buen rendimiento, y llegó como refuerzo para el Barcelona que, por entonces, dirigía Xavi Hernández.