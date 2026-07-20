Se acerca el primer reto de Amaranto con la nueva plantilla del DIM, ¿podrá sacarlo adelante?

El fútbol no da respiro. Apenas estamos procesando lo que pasó en el Mundial de Norteamérica y ya los equipos de la ciudad piensan en las competencias que tienen por delante. El DIM, ahora dirigido por Amaranto Perea, se alista para disputar su primer partido oficial del segundo semestre del año este miércoles en el Atanasio Girardot.
No será en ningún campeonato local. Será en uno internacional. El Equipo del Pueblo recibirá, a puerta cerrada, al Vasco da Gama brasileño en el duelo válido por la ronda de clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, a la que el cuadro antioqueño accedió después de terminar tercero del Grupo A de la Libertadores.