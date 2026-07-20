Se acerca el primer reto de Amaranto con la nueva plantilla del DIM, ¿podrá sacarlo adelante?

El fútbol no da respiro. Apenas estamos procesando lo que pasó en el Mundial de Norteamérica y ya los equipos de la ciudad piensan en las competencias que tienen por delante. El DIM, ahora dirigido por Amaranto Perea, se alista para disputar su primer partido oficial del segundo semestre del año este miércoles en el Atanasio Girardot. No será en ningún campeonato local. Será en uno internacional. El Equipo del Pueblo recibirá, a puerta cerrada, al Vasco da Gama brasileño en el duelo válido por la ronda de clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, a la que el cuadro antioqueño accedió después de terminar tercero del Grupo A de la Libertadores.

Aunque Amaranto Perea apenas lleva una semana como técnico en propiedad del Medellín, su equipo de trabajo ya sumó más de un mes al frente del plantel del Poderoso, con el que esperan conseguir buenos resultados. Perea, de 47 años, tendrá su tercera experiencia como entrenador en propiedad de un equipo. Antes estuvo en Leones de Itagüí y Junior de Barranquilla. Ahora, con el roce de haber sido asistente de Néstor Lorenzo en el último Mundial, pero también de haber sido parte activa del cuerpo técnico que llevó a Colombia a la final de la Copa América en 2024, buscará que el DIM vuelva a la senda de la victoria y la relación entre la hinchada y los futbolistas se recomponga.

Una buena manera de hacer que los aficionados lo sigan respetando es que logren mantener al cuadro antioqueño activo en competencia internacional, una de las grandes deudas que tiene el Medellín en los últimos años. Aunque el cuadro rojo llegó a cuartos de final de la Sudamericana en 2024, cuando Alejandro Restrepo era el entrenador, los aficionados quieren que en esta oportunidad sigan avanzando. Ese será el primer gran reto del ciclo de Amaranto, un hombre que fue campeón con el Medellín en 2002 y sabe del peso que implica estar en esta institución.

Una nómina “renovada”

En su presentación con el Medellín el jueves pasado, Perea manifestó que, por el momento que vive el club –tensión entre hinchas, futbolistas y dirigentes–, es importante que logren consolidar una nómina con futbolistas experimentados: expresó que no tiene como prioridad que el equipo esté compuesto solo por jóvenes que vienen de la cantera.

Para el segundo semestre de este año, el cuadro antioqueño sacó de su plantilla a varios hombres que fueron “referentes” en el pasado. Por un lado el defensa Daniel Londoño se fue para Once Caldas a préstamo con opción de compra. En la misma condición salió el extremo caleño Francisco Chaverra hacia Millonarios y Léyser Chaverra para el Cali. Entre tanto, Nezareth Segura y Dávinson Estupiñán fueron cedidos de manera definitiva al Bogotá F.C., que será dirigido por Sebastián Botero, quien fuera técnico interino del club.