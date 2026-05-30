Sindicato de Ecopetrol descarta apoyar a Cepeda y respalda candidatos que impulsen exploración petrolera y fracking

La Unión Sindical Obrera (USO), principal organización sindical de los trabajadores de la industria petrolera en Colombia, anunció que respaldará a los candidatos presidenciales que promuevan la exploración de petróleo y gas, así como el desarrollo de proyectos de fracking.
La postura marca distancia frente a la aspiración de Iván Cepeda, cuyo programa plantea acelerar la transición energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y restringir proyectos extractivos como el fracking.