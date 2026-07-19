En vivo | Todos los ojos del mundo están puestos en Nueva York: hasta el tiempo de hidratación la final del Mundial ha sido pareja en España y Argentina

En pocas horas se termina la utopía. Ya casi se acaba la Copa del Mundo de Norteamérica, pero antes, por 90 minutos (o más, si hay tiempo extra), todo el planeta –o casi todo–, tiene los ojos puestos en lo que pase en colosal estadio MetLife de Nueva Jersey, cerca de Nueva York, en el partido entre Argentina y España que define al campeón de la vigesimotercera edición del Mundial, que se juega 96 años después de la primera.
Cerca de 2.000 millones de personas, de acuerdo con las proyecciones que se tienen hechas, estarán mirando, en diferentes partes del planeta, el partido en que Lionel Messi busca su segundo título mundial; mientras que el joven Lamine Yamal, para muchos heredero del trono del fútbol, sueña con ganar su primera Copa del Mundo con apenas 19 años.