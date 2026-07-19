Del desempleo a la gloria eterna: la increíble vida de Luis de la Fuente, el técnico que llevó a España a la cima del mundo

Del paro a alcanzar la cima del planeta fútbol. Muchas vueltas dio la vida de Luis de la Fuente, de 65 años, hasta este domingo, cuando se proclamó campeón mundial con España fiel a dos máximas: mano izquierda y mentalidad ‘Rocky Balboa’.
“Soy de la generación de Rocky Balboa: a mi me pegas y me pegas y al final me caigo. Pero me vuelvo a levantar y sigo y sigo y sigo...”, escribió el seleccionador en su biografía, ‘La vida se entrena todos los días’, publicada antes del Mundial.
Tras destacar como joven promesa en Haro, su ciudad natal, De la Fuente fue detectada por el Athletic de Bilbao, que lo reclutó para sus categorías inferiores con 16 años.
Subió escalones hasta formar parte del equipo histórico que ganó dos Ligas (1983 y 1984), una Copa del Rey y una Supercopa de España con Javier Clemente en el banquillo.
“Era joven, tenía un BMW, una American Express Oro... Era un privilegiado y puede que aquellos lujos se me subieran a la cabeza”, relata sobre su época de vino y rosas.