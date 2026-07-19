Video | ¡Gracias por tanto, señor fútbol! Las lágrimas que marcaron el final de Messi en los mundiales

Se contuvo. Cuando terminó la final del Mundial de Norteamérica, Lionel Messi no lloró. Solo se quedó mirando, con cara atónita, a un punto fijo mientras muchas personas –rivales, compañeros–, llegaban a abrazarlo. Después, se quedó sentado en la cancha del estadio MetLife y, con algo de frustración en el rostro, se quitó los guayos, las medias, las vendas, las canilleras, y se puso en la pose de un adolescente que siente una tristeza que lo supera.
Después pasó por el “túnel de honor” que hicieron los españoles para recibir la medalla de plata, de manos del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la tarima de premiación.