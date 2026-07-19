“Me duele el alma”: Scaloni salió llorando de la rueda de prensa y puso en duda su continuidad

La rueda de prensa de Lionel Scaloni después de la final del Mundial de Norteamérica no terminó. Mientras daba una respuesta, el entrenador argentino se quebró y no pudo seguir hablando. “Me duele el alma. Lo siento mucho”, manifestó, con la voz cortada y lágrimas bajándole por el rostro, antes de levantarse y abandonar la sala de prensa del estadio MetLife de Nueva York. Además, puso en duda su continuidad al mando de la Albiceleste tras perder 1-0 la final del Mundial 2026. El entrenador, de 48 años, tiene contrato hasta diciembre y la renovación del vínculo hasta después de la Copa del Mundo de 2030 estaba acordada de palabra con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), según la prensa de su país.

“Ya tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto. “Hay que hablarlo, yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado una oportunidad como esta”, dijo Scaloni. Scaloni fue una apuesta del jefe de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien lo nombró como interino en 2018 a pesar de que no tenía experiencia profesional como director técnico.

¿Por qué está en duda la continuidad de Lionel Scaloni?

Tapia después lo ratificó en el cargo y el timonel reconstruyó al combinado argentino hasta llevar a ganar el tricampeonato mundial en Catar 2022, así como las dos últimas Copas Américas en 2021 y 2024 y la Finalissima en 2022. “Hemos intentado hasta el último momento dar al máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, apuntó Scaloni.

El entrenador aseguró que el cargo de seleccionador de Argentina es un lugar “maravilloso” y “soñado” en el que él y su comisión técnica nunca imaginaron estar. “Entonces para seguir se necesita un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se volverá a formar, y me duele en el alma”, señaló.