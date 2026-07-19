“Me duele el alma”: Scaloni salió llorando de la rueda de prensa y puso en duda su continuidad

La rueda de prensa de Lionel Scaloni después de la final del Mundial de Norteamérica no terminó. Mientras daba una respuesta, el entrenador argentino se quebró y no pudo seguir hablando. “Me duele el alma. Lo siento mucho”, manifestó, con la voz cortada y lágrimas bajándole por el rostro, antes de levantarse y abandonar la sala de prensa del estadio MetLife de Nueva York.
Además, puso en duda su continuidad al mando de la Albiceleste tras perder 1-0 la final del Mundial 2026. El entrenador, de 48 años, tiene contrato hasta diciembre y la renovación del vínculo hasta después de la Copa del Mundo de 2030 estaba acordada de palabra con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), según la prensa de su país.