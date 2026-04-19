Alza salarial de 20% y camionetas 4x4: las millonarias exigencias de la USO a Ecopetrol para no irse a huelga

En un momento en que Ecopetrol enfrenta tensiones internas por la permanencia de su presidente, Ricardo Roa, con investigaciones en curso y una deuda que, según el sindicato, asciende a US$30.000 millones, la Unión Sindical Obrera (USO) puso sobre la mesa un pliego de peticiones que eleva la temperatura de la negociación laboral. Se trata de un documento de más de 150 páginas que define las condiciones para una nueva Convención Colectiva de Trabajo con vigencia entre 2026 y 2028, como lo reveló El Tiempo. Cabe recordar que el sindicato, que agrupa cerca de una tercera parte de los trabajadores de la petrolera, advierte que estas demandas buscan evitar una eventual huelga en la principal empresa del país. La negociación, además, arranca con un giro inesperado. La convención anterior fue terminada anticipadamente el 31 de diciembre de 2025, pese a que estaba pactada hasta finales de 2026. La decisión se tomó en noviembre pasado, durante la administración de Ricardo Roa, bajo el argumento de “fortalecer las relaciones laborales”. Siga leyendo: Salida temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol divide a sindicatos y accionistas, ¿por qué?

Martín Ravelo asumió la Presidencia Nacional de la USO en enero del 2026.

¿Qué está pidiendo la USO a Ecopetrol?

El punto más sensible del pliego es el componente salarial, como lo reveló El Tiempo. La USO propone un incremento del 20% en el salario básico para 2026, una cifra que, en el contexto actual de la compañía, representa un impacto financiero considerable. Para los dos años siguientes, el sindicato plantea una fórmula acumulativa que combina tres variables: la inflación anual, un 10% adicional por productividad del sector y la diferencia positiva entre el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno y la inflación. A esto se suma un ajuste adicional del 5% en los rangos salariales, que se aplicaría por una única vez después del incremento inicial. En paralelo, el pliego incluye una cláusula de estabilidad laboral para trabajadores contratados hace 16 meses, quienes no podrían ser despedidos salvo por “justa causa legal, debidamente comprobada”. Entérese: La USO eleva la presión sobre Ecopetrol: advierte riesgo “catastrófico” e insiste con exigir salida de Ricardo Roa

Beneficios económicos: del financiamiento sindical a camionetas 4x4

El pliego no se limita a condiciones laborales. También incorpora un robusto paquete de beneficios económicos para el sindicato. Ecopetrol debería entregar una partida única de 4.500 millones de pesos en 2026, monto que se indexaría con la inflación a partir de 2027. A esto se añade la financiación de siete camionetas 4x4 para renovar la flota sindical, así como el subsidio total para la construcción de cinco sedes y el mantenimiento de las existentes. En materia de seguridad, la USO argumenta una “grave situación de orden público” para solicitar un auxilio trimestral diferenciado: 212,4 millones de pesos para la junta directiva, 13,06 millones para cada integrante del comité ejecutivo de la confederación y de la Comisión de Derechos Humanos y Paz, y 10,71 millones para miembros del comité ejecutivo de la federación.

Daniel Sossa, tesorero de la Junta Nacional de la Unión Sindical Obrera USO, argumentó que este pliego de peticiones se tramitará en un espacio de negociación colectiva. “El pliego contiene elementos de orden político que apuntan a detener el marchitamiento de la empresa y evita una privatización de este estratégico patrimonio público en el futuro”. Y recordó que todas esas peticiones corresponden a los beneficios convencionales que “tenemos los trabajadores (as) de Ecopetrol desde hace más de cinco décadas”.

Jornada laboral, recargos y viáticos: el ajuste a las condiciones de trabajo

El pliego también redefine las condiciones laborales. La jornada semanal se reduciría de 45 a 39 horas para el personal administrativo y de 48 a 42 horas para trabajadores por turnos, un cambio que impacta directamente la productividad operativa. En cuanto a recargos, el trabajo nocturno, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., se pagaría con un adicional del 50% sobre la jornada diurna. A esto se suman viáticos internacionales de entre 400 y 500 dólares diarios, subsidios mensuales para combustible y una prima de instalación equivalente a 70 días de salario para traslados entre municipios. La USO también propone que Ecopetrol cubra el 100% de los costos en cursos de informática e idiomas para los hijos de los trabajadores, sin restricciones por nivel educativo. También solicita créditos de hasta 100 salarios mínimos para proyectos de energías alternativas en viviendas, junto con un subsidio mensual de habitación de 411.085 pesos. Uno de los puntos más sensibles es la condonación total de deudas con la empresa para trabajadores que superen los 180 días de incapacidad y estén en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, una medida con implicaciones financieras directas para la compañía. En contexto: USO envía carta a junta de Ecopetrol y reafirma que Ricardo Roa debe salir o habrá movilización nacional

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