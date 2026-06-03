¿Y el supuesto fraude del que habló Petro sin sustento? Preconteo de votos en Antioquia coincidió 100% con el escrutinio

La Registraduría Nacional de la Nación –en la audiencia pública de escrutinios realizada en Plaza Mayor, ayer 2 de junio– dio a conocer los resultados del departamento en la pasada Primera Vuelta, tras el cierre del escrutinio general y el cómputo total de votos. La principal novedad fue la coincidencia exacta entre las mesas escrutadas e informadas en el preconteo, con un total de 15.801 mesas, cifra que fue la misma registrada en la publicación oficial de resultados.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8