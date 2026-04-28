Turismo creció, pero ingresos de hoteles cayeron 2,9% por aumento de vivienda turística en 635%

El sector de alojamiento y restaurantes empezó a perder ritmo, puesto que en 2025 apenas creció 0,5%, muy por debajo del 2,6% del promedio de la economía nacional, y una de las razones parece ser el aumento de las viviendas turísticas, que han crecido 635% desde la pandemia. Aunque el turismo vive uno de sus mejores momentos, ese impulso no está llegando por igual a todos los actores. De acuerdo con el informe de Corficolombiana, ¿Boom del turismo? En 2025, el país recibió cerca de seis millones de visitantes y el gasto de extranjeros alcanzó un máximo histórico de US$9.427 millones, superando incluso las exportaciones de petróleo y derivados. “El turismo se mantiene sólido; los establecimientos de alojamiento no necesariamente”, advierte el análisis. Le puede interesar: “Se han perdido 13.000 empleos en la hotelería en los últimos tres años”, presidente de Cotelco

Más turistas, pero menos ingresos hoteleros

El contraste está en que, mientras crecen las llegadas y el gasto turístico, el desempeño del sector hotelero sigue deteriorándose. Los ingresos reales cayeron 2,9% en 2025 y la ocupación bajó de 51% a 50%. La tendencia no solo se mantiene, sino que se agrava. En enero y febrero de 2026, la ocupación alcanzó su nivel más bajo para ese periodo en cinco años, reflejando una menor demanda, especialmente en turismo recreativo. “Los flujos de turistas y su gasto están en niveles sólidos, pero no están llegando a los hoteles”, señala el informe.

Viviendas turísticas: el cambio que explica la paradoja

Detrás de este desacople hay un cambio profundo en el mercado. Las viviendas turísticas han ganado terreno a gran velocidad: desde la pandemia han crecido 635%, es decir, 22 veces más que el alojamiento tradicional. Hoy existen más de 76.000 viviendas turísticas registradas, frente a cerca de 20.000 hoteles. Antes de 2021, la relación era inversa. “El turista sigue llegando, pero se aloja cada vez más por fuera del sector tradicional”, explica el documento, que atribuye este fenómeno tanto a cambios en las preferencias —mayor flexibilidad y privacidad— como a condiciones desiguales de competencia. Lea más: Cotelco alerta que duro deterioro de la seguridad afecta el turismo: secuestros crecieron 211%

Costos al alza y presión sobre el empleo