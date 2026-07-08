Trump reimpone sanciones al petróleo de Irán tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el fin de la tregua con Irán, luego de una nueva escalada de enfrentamientos en el Golfo Pérsico y en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.
La decisión llega después de que Irán atacara varios buques mercantes y petroleros que transitaban por la zona, lo que llevó a Washington a responder con una ofensiva militar y a restablecer las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní.
“Por lo que a mí respecta, ha terminado”, afirmó Trump durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía al ser consultado sobre la continuidad del alto el fuego con Teherán.
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El mandatario añadió que considera inútil continuar las conversaciones. “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”, señaló, aunque dejó abierta la posibilidad de que los equipos negociadores mantengan contactos diplomáticos.