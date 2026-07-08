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India impone arancel al coque colombiano por cinco años y Fenalcarbón culpa al Gobierno Petro por negligencia

Fenalcarbón denunció que el Gobierno colombiano no lideró ninguna estrategia técnica, institucional o diplomática para defender los intereses de los exportadores. Señaló que este gravamen equivale a cerca de la mitad del valor comercial del producto, lo que hace inviable competir en ese mercado.

  • Según Fenalcarbón, la falta de defensa del Gobierno permitió que India impusiera un arancel antidumping al coque colombiano, comprometiendo uno de los principales mercados de exportación. Foto: Camilo Suárez
    Según Fenalcarbón, la falta de defensa del Gobierno permitió que India impusiera un arancel antidumping al coque colombiano, comprometiendo uno de los principales mercados de exportación. Foto: Camilo Suárez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) denunció que la falta de una estrategia técnica y diplomática por parte del Gobierno colombiano permitió que India avanzara con una investigación antidumping que terminó imponiendo un arancel definitivo al coque metalúrgico nacional durante los próximos cinco años.

La medida establece un derecho antidumping de US$118,55 por tonelada sobre el coque metalúrgico colombiano de bajo contenido de ceniza (Low Ash Metallurgical Coke), un producto cuyo precio de referencia en el mercado indio se ubicó entre US$225 y US$230 por tonelada durante 2025.

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Según el gremio, el nuevo gravamen representa cerca de la mitad del valor comercial del producto, lo que hace prácticamente inviable competir en ese mercado.

Fenalcarbón señala falta de respuesta del Gobierno durante la investigación

De acuerdo con la organización, la Dirección General de Medidas Comerciales de la India notificó oficialmente al Estado colombiano el 29 de marzo de 2025 sobre el inicio de la investigación antidumping.

Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, fueron divulgados los resultados preliminares del proceso, situación que Fenalcarbón aseguró haber advertido oportunamente al Ministerio de Comercio.

Sin embargo, el gremio afirma que el Gobierno no lideró ninguna estrategia técnica, institucional o diplomática para defender los intereses de los exportadores colombianos, permitiendo que la investigación avanzara sin una participación efectiva del país.

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Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, sostuvo que la ausencia de una defensa oficial terminó facilitando la decisión de las autoridades indias.

”Como consecuencia de esta negligencia y omisión por parte del Gobierno, la autoridad india decidió imponer un derecho antidumping definitivo, vigente durante los próximos cinco años, significando un gravamen que equivale a cerca de la mitad del valor comercial del coque y que, en la práctica, hace inviable competir en ese mercado”, afirmó.

El informe de India evidenció la ausencia de Colombia en el proceso

Fenalcarbón indicó que el informe final de la autoridad investigadora muestra que, pese a que la Embajada de Colombia en la India fue notificada oficialmente, ningún productor o exportador colombiano respondió el cuestionario requerido durante la investigación.

Como resultado, la decisión se sustentó únicamente en la información presentada por los productores indios.

Para Cante, esta situación refleja una falta de coordinación institucional.

”Resulta inaceptable que el Gobierno haya permanecido pasivo frente a una investigación que comprometía uno de los principales mercados del coque colombiano. La falta de coordinación institucional y de defensa técnica terminó entregando el caso sin oposición, con consecuencias que hoy pagarán las empresas, los trabajadores y el país”, señaló.

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India es uno de los principales mercados del coque colombiano

Fenalcarbón recordó que India se ha consolidado como uno de los destinos estratégicos para las exportaciones del sector, gracias al crecimiento de su industria siderúrgica y al tamaño de su economía.

Solo en 2022, Colombia exportó hacia ese país 678.579 toneladas de coque, por un valor FOB superior a US$163 millones, cifra que llegó a representar hasta 18% de las exportaciones nacionales de este producto.

El gremio destacó que el coque metalúrgico, derivado del carbón y producido principalmente en Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, constituye el principal producto industrial de exportación de esa región.

Gremio advierte posibles acciones judiciales y pide intervención del nuevo Gobierno

Además del impacto sobre las exportaciones, Fenalcarbón advirtió que la falta de actuación del Gobierno Nacional durante el proceso internacional podría dar lugar a acciones judiciales por parte de las empresas afectadas, al considerar que podría configurarse una eventual responsabilidad por la ausencia de defensa institucional.

Ante este escenario, el gremio hizo un llamado al nuevo Gobierno y al entrante ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, para que activen todos los mecanismos diplomáticos, comerciales y jurídicos disponibles con el fin de mitigar los efectos de la decisión y evitar una mayor pérdida de participación en mercados estratégicos.

El presidente de Fenalcarbón concluyó que el caso trasciende una disputa comercial y refleja una falla en la defensa de los intereses económicos del país.

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”No estamos frente a una decisión inevitable del mercado. Estamos frente a una oportunidad que el Estado dejó perder por falta de gestión. Cuando el Gobierno renuncia a defender a sus exportadores, renuncia también al empleo, a las divisas y a la competitividad del país”, puntualizó.

Bloque preguntas y respuestas

¿Qué es el coque metalúrgico y para qué se utiliza?
El coque metalúrgico es un combustible sólido derivado del carbón que se utiliza principalmente en la producción de acero. Es un insumo esencial para los altos hornos de la industria siderúrgica por su capacidad para generar altas temperaturas y aportar carbono al proceso.
¿Cuál es el arancel antidumping que India impuso al coque colombiano?
El derecho antidumping tendrá una vigencia de cinco años, de acuerdo con la decisión adoptada por las autoridades comerciales de India.
¿Cuánto tiempo estará vigente el arancel impuesto por India?
¿Por qué Fenalcarbón responsabiliza al Gobierno colombiano por esta decisión?
Fenalcarbón sostiene que el Gobierno no lideró una estrategia técnica, diplomática o institucional para defender a los exportadores durante la investigación antidumping. El gremio afirma que, pese a haber sido notificado oficialmente desde marzo de 2025, Colombia no presentó una defensa efectiva ante las autoridades indias.

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