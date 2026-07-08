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Piden al Parlamento Europeo que investigue a Infantino por el caso Balogun

Un grupo de eurodiputados envió una carta a las 27 federaciones de fútbol para solicitar que se abra una investigación contra el presidente de la FIFA.

  • Eurodiputados del Parlamento Europeo piden que investiguen a Gianni Infantino por el caso del futbolista Folarin Balogun. FOTOS: GETTY - USNTM
    Eurodiputados del Parlamento Europeo piden que investiguen a Gianni Infantino por el caso del futbolista Folarin Balogun. FOTOS: GETTY - USNTM
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 52 minutos
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Un grupo de eurodiputados envió una carta al Parlamento Europeo para solicitar el inicio de una investigación contra el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino. La petición obedece al caso del futbolista de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, quien había sido expulsado durante el partido contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026.

La decisión del árbitro fue revertida poco después de una llamada entre el presidente estadounidense Donald Trump y Gianni Infantino, en la que el mandatario republicano le manifestó al líder de este deporte que consideraba injusta la decisión arbitral sobre Balogun. No obstante, la selección norteamericana fue eliminada de la competición en los octavos de final tras caer 4-1 ante Bélgica.

En la carta a la que tuvo acceso Euronews, un grupo de eurodiputados impulsó una iniciativa dirigida a las 27 federaciones de fútbol de la Unión Europea para solicitar que se esclarezca si el italo-suizo fue presionado por el presidente estadounidense, y si esa supuesta presión influyó en la decisión de permitir el regreso al juego del futbolista Folarin Balogun.

“Consideramos que ha llegado el momento de que las federaciones europeas de fútbol, todas ellas miembros de la FIFA, intervengan y pidan a la FIFA que investigue los procesos de toma de decisiones en el caso de Balogun”, señala el texto conocido por el medio citado.

Entérese: Fifa rechazó apelación de Bélgica por el caso de Balogun y jugará partido con Estados Unidos

Infantino se defendió al asegurar ante la prensa que la FIFA es una organización “independiente” y que eso mismo se lo hizo saber a Donald Trump.

“Durante nuestra conversación (llamada con Trump), expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes”, indicó en X el dirigente del fútbol mundial.

“Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se hacen públicas. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y, a veces, no lo estoy”, esquivó. “Lo que sí hago siempre, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las adoptan”.

Preguntas y respuestas

¿Por qué los eurodiputados quieren investigar a Gianni Infantino?
Los eurodiputados buscan esclarecer si Gianni Infantino recibió presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y si esa supuesta influencia tuvo algún efecto en la decisión de permitir el regreso al juego de Folarin Balogun tras su expulsión.
¿Qué respondió Gianni Infantino sobre las acusaciones de presión política?
Gianni Infantino aseguró que la FIFA es una organización independiente y afirmó que así se lo expresó a Donald Trump durante su conversación. También sostuvo que los órganos judiciales de la FIFA actúan de manera autónoma y que él respeta sus decisiones.
¿Qué pasó con Estados Unidos después del caso de Folarin Balogun?
La selección de Estados Unidos fue eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final tras perder 4-1 frente a Bélgica, pese a que Balogun pudo volver a jugar después de que se revirtiera su expulsión.
No de acuerdo con la información disponible en la noticia. Los eurodiputados solicitan precisamente que se investigue si existió esa influencia, mientras que Gianni Infantino sostiene que la FIFA actuó de manera independiente.

Siga leyendo: Video | Así fue la celebración viral de Bélgica burlándose de Trump tras dejar fuera a EE. UU. del Mundial

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