Donald Trump da 90 días más a la tregua de aranceles con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó 90 días la tregua arancelaria con China, horas antes de que expirara, informaron este lunes medios estadounidenses.
Trump plasmó la decisión en un decreto, según CNBC, cadena de televisión especializada en la economía estadounidense, y el Wall Street Journal. Citan a una fuente de la Casa Blanca bajo anonimato.
Asimismo, la medida, confirmada por fuentes de la Casa Blanca citadas por CNBC, mantiene a raya nuevas subidas de impuestos a las importaciones y suaviza restricciones sobre productos clave como imanes de tierras raras y ciertas tecnologías.
El acuerdo vigente estaba a punto de expirar, pero el mes pasado, en Suecia, negociadores de Washington y Pekín alcanzaron un entendimiento preliminar para mantenerlo vivo.