TikTok busca licencia para operar como fintech en Brasil y ofrecer créditos y pagos en su app

La expansión de TikTok ya no se limita al entretenimiento. La plataforma está buscando autorización para convertirse en una fintech en Brasil, un movimiento que podría cambiar la forma en que millones de usuarios interactúan con el dinero dentro de redes sociales.
Según fuentes cercanas al proceso, la compañía, propiedad de ByteDance, solicitó dos licencias al banco central brasileño. La primera le permitiría operar como emisor de dinero electrónico, habilitando cuentas prepago dentro de la aplicación para enviar, recibir y almacenar dinero.