TikTok busca licencia para operar como fintech en Brasil y ofrecer créditos y pagos en su app

La expansión de TikTok ya no se limita al entretenimiento. La plataforma está buscando autorización para convertirse en una fintech en Brasil, un movimiento que podría cambiar la forma en que millones de usuarios interactúan con el dinero dentro de redes sociales. Según fuentes cercanas al proceso, la compañía, propiedad de ByteDance, solicitó dos licencias al banco central brasileño. La primera le permitiría operar como emisor de dinero electrónico, habilitando cuentas prepago dentro de la aplicación para enviar, recibir y almacenar dinero.

La segunda licencia la convertiría en una empresa de crédito directo, lo que le permitiría prestar capital propio o conectar a usuarios con entidades financieras. En otras palabras, TikTok no solo sería una red social, sino también una puerta de entrada a servicios financieros básicos. Le puede interesar: Dueños de Google, Meta y Amazon están comprando los medios de comunicación, ¿qué hay detrás?

Un modelo inspirado en Nubank

De aprobarse, TikTok seguiría una ruta similar a la de Nubank, el banco digital más grande de Brasil, que ha transformado el acceso al crédito y a los servicios financieros en la región. Aunque la empresa no ha confirmado oficialmente sus planes, no está claro si estos servicios estarán enfocados en el comercio electrónico dentro de la plataforma o si buscarán competir directamente con otras fintech.

Brasil, una apuesta clave para TikTok

El interés de TikTok por el sector financiero en Brasil no es casual. El país es uno de sus mercados más importantes: a finales de 2025 contaba con 131 millones de usuarios mayores de edad, y la plataforma alcanzaba cerca del 80% de la población adulta, según DataReportal. Además, ejecutivos de ByteDance, incluido Liao Baohua, director global de pagos, sostuvieron recientemente reuniones con el gobernador del banco central, Gabriel Galípolo, en Brasilia, lo que evidencia el avance de la iniciativa. Lea más: Viralidad en TikTok impulsó a estos emprendimientos paisas

El antecedente en China e Indonesia