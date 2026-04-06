x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

TikTok busca licencia para operar como fintech en Brasil y ofrecer créditos y pagos en su app

La red social quiere operar como fintech en Brasil. De lograrlo, ofrecería pagos y créditos dentro de su app a millones de usuarios.

  • TikTok avanza en su intención de integrar servicios financieros dentro de su plataforma en Brasil. FOTO: Hecha con ayuda de una IA
    TikTok avanza en su intención de integrar servicios financieros dentro de su plataforma en Brasil. FOTO: Hecha con ayuda de una IA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

La expansión de TikTok ya no se limita al entretenimiento. La plataforma está buscando autorización para convertirse en una fintech en Brasil, un movimiento que podría cambiar la forma en que millones de usuarios interactúan con el dinero dentro de redes sociales.

Según fuentes cercanas al proceso, la compañía, propiedad de ByteDance, solicitó dos licencias al banco central brasileño. La primera le permitiría operar como emisor de dinero electrónico, habilitando cuentas prepago dentro de la aplicación para enviar, recibir y almacenar dinero.

La segunda licencia la convertiría en una empresa de crédito directo, lo que le permitiría prestar capital propio o conectar a usuarios con entidades financieras. En otras palabras, TikTok no solo sería una red social, sino también una puerta de entrada a servicios financieros básicos.

Le puede interesar: Dueños de Google, Meta y Amazon están comprando los medios de comunicación, ¿qué hay detrás?

Un modelo inspirado en Nubank

De aprobarse, TikTok seguiría una ruta similar a la de Nubank, el banco digital más grande de Brasil, que ha transformado el acceso al crédito y a los servicios financieros en la región.

Aunque la empresa no ha confirmado oficialmente sus planes, no está claro si estos servicios estarán enfocados en el comercio electrónico dentro de la plataforma o si buscarán competir directamente con otras fintech.

Brasil, una apuesta clave para TikTok

El interés de TikTok por el sector financiero en Brasil no es casual. El país es uno de sus mercados más importantes: a finales de 2025 contaba con 131 millones de usuarios mayores de edad, y la plataforma alcanzaba cerca del 80% de la población adulta, según DataReportal.

Además, ejecutivos de ByteDance, incluido Liao Baohua, director global de pagos, sostuvieron recientemente reuniones con el gobernador del banco central, Gabriel Galípolo, en Brasilia, lo que evidencia el avance de la iniciativa.

Lea más: Viralidad en TikTok impulsó a estos emprendimientos paisas

El antecedente en China e Indonesia

Este no es el primer intento de TikTok por integrar servicios financieros. En 2021, ByteDance lanzó Douyin Pay en China, una herramienta que respalda el comercio electrónico dentro de su ecosistema y compite con gigantes como Alipay y WeChat Pay.

Sin embargo, su experiencia en Indonesia mostró los retos regulatorios. En 2023, la compañía obtuvo una licencia de pagos, pero posteriormente se le prohibió procesar transacciones directamente, obligándola a buscar alianzas locales.

La posible incursión de TikTok en el negocio fintech refleja una tendencia global: las plataformas digitales están evolucionando hacia ecosistemas completos donde el contenido, el comercio y las finanzas conviven en un mismo lugar.

Brasil, con su alta adopción digital y un ecosistema fintech en crecimiento, se convierte así en un laboratorio clave para este tipo de innovaciones.

Si el regulador da luz verde, TikTok no solo competirá por la atención de los usuarios, sino también por su dinero.

Conozca también: ¿TikTok está censurando a manifestantes en EE. UU.? Denuncian que la aplicación no deja subir videos contra ICE

Temas recomendados

Economía
Empresas
Redes sociales
TikTok
Fintech
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida