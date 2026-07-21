¿Quién es The Gentlemen, la ‘mafia digital’ que hackeó a Ecopetrol y le robó miles de datos?

Un grupo malicioso que roba información en internet entró a los sistemas de Ecopetrol la semana pasada, descargó información de cerca de 3.300 cuentas de usuario en 15 empresas del grupo petrolero y exigió dinero a cambio de no publicarla.
Así lo reconoció Ecopetorl en un comunicado tras el ataque, revelado el viernes 17 de julio. Pero el grupo que se atribuye el golpe, conocido como The Gentlemen, asegura que la cifra real es mucho más alta, habla de 1 terabyte completo de documentos corporativos.
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Asimismo, Ecopetrol, responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos del país, confirmó el “ingreso irregular a sus sistemas” y afirmó que logró frenar la fase final del ataque. Según la empresa, los criminales intentaron desplegar un ransomware (programa malicioso que bloquea el acceso a archivos o dispositivos y exige un pago) para cifrar la información y bloquear la operación, pero los controles de seguridad detuvieron esa etapa.
La compañía dijo que “no encontró afectaciones sobre su capacidad de producción ni sobre la prestación de servicios esenciales”. Como respuesta, revocó accesos, bloqueó nuevas descargas, reforzó el monitoreo de su infraestructura y notificó a las autoridades colombianas.