Francia se convierte en el primer país europeo en prohibir las redes sociales a menores de 15 años

El Parlamento francés aprobó el martes, con 279 votos a favor y 81 en contra en la Asamblea Nacional, una ley que restringe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La norma también prohíbe el uso de celulares en los liceos, una medida que ya regía en las escuelas primarias y secundarias.

La entrada en vigor se dará en dos etapas: desde el 1 de septiembre, cuando los alumnos regresen a clases, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en las plataformas alcanzadas por la ley. La restricción se extenderá a las cuentas ya existentes a partir de enero de 2027. La norma no contempla sanciones para los menores ni para sus padres, y tampoco fija castigos explícitos para las plataformas.

La responsabilidad de comprobar la edad de los usuarios recaerá en las plataformas, que deberán implementar uno o varios sistemas de verificación entre los que los usuarios puedan elegir. La ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, sostuvo que el plazo es viable porque ya existen herramientas de este tipo y otras están en desarrollo.

La ley contempla excepciones para enciclopedias en línea y proyectos digitales con fines educativos. Según la relatora del texto en la Asamblea, Laure Miller, plataformas como YouTube y WhatsApp deberán aplicar la verificación de edad únicamente en sus funciones equiparables a una red social, como los canales para compartir contenido o los comentarios, mientras que la visualización de videos o la mensajería personal no se verán afectadas.

¿Por qué Francia se adelanta a la Unión Europea?

La ley es una prioridad personal del presidente Emmanuel Macron, quien celebró la aprobación en redes sociales: «Las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años». Dado que la mayoría de las plataformas alcanzadas no tienen sede en Francia, la aplicación de la norma recaería principalmente en la Comisión Europea o en los países donde operan esas empresas, a través de la Ley de Seguridad Digital del bloque.

Jessica Galissaire, investigadora principal de políticas públicas del centro de estudios berlinés Interface, explicó que Francia busca impulsar su propia legislación para que la Unión Europea actúe con mayor rapidez, y calificó la medida también como un gesto político. La Comisión Europea, que ya recibió un informe de expertos con recomendaciones sobre el acceso de menores a redes sociales, prevé presentar sus propias medidas en septiembre, aunque su implementación podría demorar uno o dos años.

La ley generó oposición en sectores de la izquierda francesa. Legisladores de Francia Insumisa anunciaron su voto en contra por considerar que la norma amenaza el anonimato en línea. En el Senado, la legisladora ecologista Mathilde Ollivier cuestionó además la viabilidad del cronograma: «¿Cómo creer seriamente que un sistema tan complejo podrá estar operativo?».

Las empresas de redes sociales también han criticado este tipo de prohibiciones por edad, al argumentar que ya cuentan con medidas de seguridad para usuarios jóvenes. Elon Musk, propietario de la plataforma X, calificó estas leyes como una forma encubierta de restringir el acceso a internet.

¿Cuáles otros países han tomado medidas similares?

Francia se suma a una tendencia que comenzó en diciembre pasado, cuando Australia se convirtió en el primer país en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Reino Unido y Canadá adoptaron medidas equivalentes el mes pasado, mientras que Italia, Polonia, Portugal y España avanzan en proyectos similares. Sin embargo, evidencia preliminar indica que la prohibición australiana no ha logrado, hasta ahora, mantener a los adolescentes alejados de las redes sociales.

Para Macron, cuyo segundo mandato concluye en mayo de 2027, la ley se perfila como uno de los hitos legislativos de su gestión, en un contexto en el que Francia también impulsa lo que sus funcionarios llaman “soberanía tecnológica” frente a Estados Unidos y China.